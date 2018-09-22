Спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3 сильно упал в цене в России

Продажи Xiaomi Mi Band 3 в китайских магазинах стартовали в начале июня, тогда как на территории России спортивный браслет появился чуть больше месяца назад. В РФ гаджет продавали значительно дороже, чем в Китае по цене от 3 до 4 тысяч рублей. Сейчас купить Xiaomi Mi Band 3 в России можно за 1 840 рублей, а это лишь немного дороже, чем в китайских магазинов.На выбор покупателей также перелагается сменные ремешки, но оригинальные бывают только темно-синего, черного и красного цветов. Спортивный браслет может похвастаться OLED-экраном с поддержкой сенсорного управления в 0,78-дюймовым, водозащитой по стандарту IP68, аккумуляторной батареей в 110 мАч, заряда которой хватает на от 2 до 3 недель использования и сканером сердечного ритма.