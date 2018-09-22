Ума Турман удивила поклонников пикантной фотосессией

48-летняя актриса снялась в достаточно «откровенной» фотосессии, посвященной 10-летнему юбилею глянцевого издания. Ума Турман примеряла несколько образов с внушительным декольте. Автором публикаций стал известный фотограф Вилли Вандерперре.В следующий раз артистку можно будет увидеть в драме Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Кинофильм выйдет в прокат шестого декабря 2018 года.