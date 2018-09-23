АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

"Выпирающий живот и странные трусы": Яну Рудковскую раскритиковали за неудачное платье на премии "Человек года"

Продюсер Яна Рудковская в соцсети обнародовала видео, на котором запечатлено, как она позирует на красной дорожке премии «Человек года — 2018» от издания GQ. Однако интернет-пользователи убеждены, что звезда для данного мероприятия выбрала весьма неудачное платье.

"Выпирающий живот и странные трусы": Яну Рудковскую раскритиковали за неудачное платье на премии "Человек года"


Яна Рудковская была одета в черном блестящем наряде с объемным верхом. Однако через тонкую ткань вечернего платья просвечивалось нижнее белье. По окончанию вечера знаменитость выложила в соцсеть несколько фото с красной дорожки, которые буквально разгромили фолловеры. По мнению фанатов, Яне Рудковской стоило тщательней продумать образ для данного мероприятия. Некоторые заметили, что туфли продюсера явно малы, так как это выдает ее странная походка.

"Выпирающий живот и странные трусы": Яну Рудковскую раскритиковали за неудачное платье на премии "Человек года"


Стоит отметить, что журнал GQ номинацию «Человек года» присвоил известному футболисту Артему Дзюбе. При этом певец Feduk получил звание «Открытие года», ведущий Андрей Малахов был награжден в номинации «Лицо с экрана», а Александр Петров стал «Актером года».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После запуска iPhone XS компания Samsung снизила
"Выпирающий живот и странные трусы": Яну
Ученые: На Марсе не может быть жизни из-за
Тюнер Saleen модифицировал 10 версий Ford Mustang
Эксперты составили ТОП смартфонов с лучшей
Сергея Пахомова считают «символическим
Синоптикам предстоит выяснить причины аномальной
Автомобиль за 50 млн рублей сфотографировали на
Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у
«Бесстрашная девочка»: Игорь Николаев показал
Компания Meizu анонсировала четыре доступных
Mazda CX-5 2019 получит 2,5-литровый
Создан универсальный спрей для нанесения на любую
«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила
В Сети появились изображения Bluetooth-брелока
NASA опубликовало необычный вид ночной Земли с
«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава
На сайте Oppo появился новый смартфон CHP1879
Эксперты рассказали, какие напитки и продукты
Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?
Алла Пугачева опубликовала снимок с «новым
В Сети появилась новая информация о смартфоне LG
Компания Great Wall объявила стоимость нового
Эксперты составили ТОП лучших семейных авто
В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили
Наталья Андрейченко рассказала об интимных
Эксперты рассказали о преимуществах уверенного в
Джастин Теру впервые прокомментировал развод с
В Нижегородской области снизилась стоимость на
Ученые: Большинство людей не подозревают о своей
Просмотреть все новости