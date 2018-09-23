"Выпирающий живот и странные трусы": Яну Рудковскую раскритиковали за неудачное платье на премии "Человек года"

Яна Рудковская была одета в черном блестящем наряде с объемным верхом. Однако через тонкую ткань вечернего платья просвечивалось нижнее белье. По окончанию вечера знаменитость выложила в соцсеть несколько фото с красной дорожки, которые буквально разгромили фолловеры. По мнению фанатов, Яне Рудковской стоило тщательней продумать образ для данного мероприятия. Некоторые заметили, что туфли продюсера явно малы, так как это выдает ее странная походка.Стоит отметить, что журнал GQ номинацию «Человек года» присвоил известному футболисту Артему Дзюбе. При этом певец Feduk получил звание «Открытие года», ведущий Андрей Малахов был награжден в номинации «Лицо с экрана», а Александр Петров стал «Актером года».