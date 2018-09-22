Ученые предложили новую версию формирования Меркурия
Зондом BepiColombo, разработанным специалистами Евросоюза при участии коллег из России и Японии, будет проведено изучение самой маленькой планеты Солнечной системы. Новая версия ученых о формировании Меркурия, озвучена в профильных изданиях.
Специалисты приняли решение создать модель небесного тела, с учетом того, что к плотной и горячей мантии добавляется сера и большое количество железа, входящие в состав атмосферы. На этом основании специалисты предположили, что испаряющиеся планетезимали, находящиеся ближе всего к Солнцу, служат основой при формировании объекта.
Помимо этого, у Меркурия и Луны схожие физические характеристики, также, объекты наблюдения не имеют спутников. На поверхности Марса температура может подниматься до +430 °C, что связано с быстрым нагревом его солнечной стороны, в отличие от обратной стороны и полярных областей.
Специалисты приняли решение создать модель небесного тела, с учетом того, что к плотной и горячей мантии добавляется сера и большое количество железа, входящие в состав атмосферы. На этом основании специалисты предположили, что испаряющиеся планетезимали, находящиеся ближе всего к Солнцу, служат основой при формировании объекта.
Помимо этого, у Меркурия и Луны схожие физические характеристики, также, объекты наблюдения не имеют спутников. На поверхности Марса температура может подниматься до +430 °C, что связано с быстрым нагревом его солнечной стороны, в отличие от обратной стороны и полярных областей.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:50