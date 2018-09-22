АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Ученые предложили новую версию формирования Меркурия

Зондом BepiColombo, разработанным специалистами Евросоюза при участии коллег из России и Японии, будет проведено изучение самой маленькой планеты Солнечной системы. Новая версия ученых о формировании Меркурия, озвучена в профильных изданиях.

Ученые предложили новую версию формирования Меркурия


Специалисты приняли решение создать модель небесного тела, с учетом того, что к плотной и горячей мантии добавляется сера и большое количество железа, входящие в состав атмосферы. На этом основании специалисты предположили, что испаряющиеся планетезимали, находящиеся ближе всего к Солнцу, служат основой при формировании объекта.

Помимо этого, у Меркурия и Луны схожие физические характеристики, также, объекты наблюдения не имеют спутников. На поверхности Марса температура может подниматься до +430 °C, что связано с быстрым нагревом его солнечной стороны, в отличие от обратной стороны и полярных областей.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Большинство людей не подозревают о своей
По мнению фолловеров, дочка Оли Рапунцель очень
Наталья Рудова посещает спортзал из-за своей
Кристина Орбакайте удивила фанатов сменой имиджа
Ученые: Пассивное курение способствует
Ученые предложили новую версию формирования
Apple значительно снизит цены в России на iPhone
Ума Турман удивила поклонников пикантной
Смартфон ZTE Nubia Z18s получит экран IPS и
Сергей Пынзарь займется строительством второго
Астрономы: Метеоритные дожди могут предсказать
Новый смартфон Samsung оборудован многомодульной
Эксперты составили ТОП самых стильных хэтчбеков
Спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3 сильно упал в
В Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» 13-летний
Александр Гобозов показал заключение суда по
Конспирологи: Планета Нибиру запустила процессы
Смартфон OnePlus 6 начал обновляться до Android
В Красноярском крае мужчина пять лет насиловал
Пловчиха Юлия Ефимова сделала провокационный
Анна Бузова вынуждена сама работать в своем
Во Владимире ищут 17-летнего парня
В Омске разыскивают 15-летняя девочку
Ученые NASA предупредили об опасности от
В центре Москвы неизвестный ранил молодого
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
Татьяну Навку осудили за занятия спортом без
Оксану Ряску забрал с телепроекта «Дом-2» богатый
Двойное турбирование в Lamborghini Huracan от TR3
Юриста Михаила Барщевского обвинили в
Просмотреть все новости