В Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» 13-летний подросток попал под трамвай
В Екатеринбурге возле торгового центра «Карнавал» 13-летний подросток попал под трамвай. По словам очевидцев, около 14:00 на ул. Халтурина ребенок перебегал через трамвайные пути в неположенном месте.
Очевидцы поведали, когда они вышли из ТЦ, мальчик лежал под трамваем живой и плакал. Возле «Карнавала» проходит 7 трамвайных маршрутов. Вследствие ДТП движение общественного транспорта было приостановлено. В пробку также попали автомобилисты. По некоторым данным, движение затруднено от ул. Кушвинской и до ул. Кирова.
В диспетчерской ТТУ пояснили, что в данное время движение транспорта перекрыто, так как там работает ГАИ. При этом подросток был доставлен в больницу.
Очевидцы поведали, когда они вышли из ТЦ, мальчик лежал под трамваем живой и плакал. Возле «Карнавала» проходит 7 трамвайных маршрутов. Вследствие ДТП движение общественного транспорта было приостановлено. В пробку также попали автомобилисты. По некоторым данным, движение затруднено от ул. Кушвинской и до ул. Кирова.
В диспетчерской ТТУ пояснили, что в данное время движение транспорта перекрыто, так как там работает ГАИ. При этом подросток был доставлен в больницу.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:54