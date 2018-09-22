В Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» 13-летний подросток попал под трамвай

Очевидцы поведали, когда они вышли из ТЦ, мальчик лежал под трамваем живой и плакал. Возле «Карнавала» проходит 7 трамвайных маршрутов. Вследствие ДТП движение общественного транспорта было приостановлено. В пробку также попали автомобилисты. По некоторым данным, движение затруднено от ул. Кушвинской и до ул. Кирова.В диспетчерской ТТУ пояснили, что в данное время движение транспорта перекрыто, так как там работает ГАИ. При этом подросток был доставлен в больницу.