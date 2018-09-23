АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Ученые: Солнечные вспышки и бури могут стереть часть Европы

Ученые ведут наблюдения за всеми процессами на Солнце, и готовы озвучить результаты миссии ЕКА “Лагранж”. Также Юха-Пекка Лунтама, который являются главой бюро космической погоды особо подчеркнул, что опасные солнечные вспышки и бури могут стереть с лица Земли часть Европы.

Ученые: Солнечные вспышки и бури могут стереть часть Европы


Исследователи отметили, что привычный для людей объект только внешне кажется спокойным, а его частицы, которые движущуюся со скоростью света, способны уничтожить электронику и вывести из строя спутники. В 1859 году уже происходила ситуация, когда человечество столкнулось с последствиями большой солнечной бури.

Сейчас реакция различной техники на эти процессы может быть непредсказуемой, например, людям придется жить без связи и без других привычных предметов комфорта. Но для восстановления этой структуры понадобится не один год. Также выбросы корональной массы способны изменить картину мира.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Последняя муза Задорнова»: Марина Орлова
Илон Маск обнародовал снимки будущей базы на Марсе
Энтузиасты превратили кабриолет BMW в шикарную
Ученые: Солнечные вспышки и бури могут стереть
Ученые: Ожирение изменяет функцию мышц
После запуска iPhone XS компания Samsung снизила
"Выпирающий живот и странные трусы": Яну
Ученые: На Марсе не может быть жизни из-за
Тюнер Saleen модифицировал 10 версий Ford Mustang
Эксперты составили ТОП смартфонов с лучшей
Сергея Пахомова считают «символическим
Синоптикам предстоит выяснить причины аномальной
Автомобиль за 50 млн рублей сфотографировали на
Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у
«Бесстрашная девочка»: Игорь Николаев показал
Компания Meizu анонсировала четыре доступных
Mazda CX-5 2019 получит 2,5-литровый
Создан универсальный спрей для нанесения на любую
«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила
В Сети появились изображения Bluetooth-брелока
NASA опубликовало необычный вид ночной Земли с
«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава
На сайте Oppo появился новый смартфон CHP1879
Эксперты рассказали, какие напитки и продукты
Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?
Алла Пугачева опубликовала снимок с «новым
В Сети появилась новая информация о смартфоне LG
Компания Great Wall объявила стоимость нового
Эксперты составили ТОП лучших семейных авто
В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили
Просмотреть все новости