Ученые: Солнечные вспышки и бури могут стереть часть Европы

Исследователи отметили, что привычный для людей объект только внешне кажется спокойным, а его частицы, которые движущуюся со скоростью света, способны уничтожить электронику и вывести из строя спутники. В 1859 году уже происходила ситуация, когда человечество столкнулось с последствиями большой солнечной бури.Сейчас реакция различной техники на эти процессы может быть непредсказуемой, например, людям придется жить без связи и без других привычных предметов комфорта. Но для восстановления этой структуры понадобится не один год. Также выбросы корональной массы способны изменить картину мира.