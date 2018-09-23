Ученые: Солнечные вспышки и бури могут стереть часть Европы
Ученые ведут наблюдения за всеми процессами на Солнце, и готовы озвучить результаты миссии ЕКА “Лагранж”. Также Юха-Пекка Лунтама, который являются главой бюро космической погоды особо подчеркнул, что опасные солнечные вспышки и бури могут стереть с лица Земли часть Европы.
Исследователи отметили, что привычный для людей объект только внешне кажется спокойным, а его частицы, которые движущуюся со скоростью света, способны уничтожить электронику и вывести из строя спутники. В 1859 году уже происходила ситуация, когда человечество столкнулось с последствиями большой солнечной бури.
Сейчас реакция различной техники на эти процессы может быть непредсказуемой, например, людям придется жить без связи и без других привычных предметов комфорта. Но для восстановления этой структуры понадобится не один год. Также выбросы корональной массы способны изменить картину мира.
Исследователи отметили, что привычный для людей объект только внешне кажется спокойным, а его частицы, которые движущуюся со скоростью света, способны уничтожить электронику и вывести из строя спутники. В 1859 году уже происходила ситуация, когда человечество столкнулось с последствиями большой солнечной бури.
Сейчас реакция различной техники на эти процессы может быть непредсказуемой, например, людям придется жить без связи и без других привычных предметов комфорта. Но для восстановления этой структуры понадобится не один год. Также выбросы корональной массы способны изменить картину мира.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:15