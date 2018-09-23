Ученые: На Марсе не может быть жизни из-за отсутствия спутника

Астрофизик Крис Линтотт отметил, что учеными был найден главный аспект, необходимый, чтобы на любой планете могла зародиться жизнь. Астрономы открыли всего 18 000 000 планет, на которых могли иметься живые организмы. Но в настоящее время неизвестно, имеется ли у какой-то из данных планет достаточно большой спутник. Линтотт считает, что размер луны имеет в данном случае решающее значение для дальнейшего зарождения жизни. За счёт Луны стабилизируется ось Земли, при этом гравитационное ее притяжение регулирует физические, а также климатические изменения на планете. Вследствие этого возникают новые виды, а также появляются благоприятные определённые условия для жизни.Марс не имеет такого спутника. Вследствие этого не приходится пока говорить про живых существ на соседней планете. Учёные деятели не нашли до сих пор объект, чей спутник подходил бы по своим размерам.