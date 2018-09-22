Конспирологи: Планета Нибиру запустила процессы уничтожения Земли

Отмечены первые признаки приближения апокалипсиса 19 сентября, это время фиксации сейсмических аномалий. Одновременно ученые учли и аномалии, которые указывают на признаки пробуждения вулкана Йеллоустон, которому уже предрекли главную угрозу для Земли. Также, ожидаются проявление мощнейших ураганов, сила которых превысит «Флоренс».Как рассказали конспирологи, Планета Х уже стала главной причиной катаклизмов, происходящих на Солнце. Появившееся новое пятно, названное AR 2720, проявляет активность и увеличивает свои размеры. А это может стать предвестником выброса плазмы, объемная масса которой обрушиться на Землю сокрушительными магнитными бурями.