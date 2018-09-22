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Конспирологи: Планета Нибиру запустила процессы уничтожения Земли

Ссылаясь на спецслужбы США, конспирологи заявили, что планетой Нибиру запущены процессы по уничтожению Земли. Как считают сторонники теории заговора, уже определена дальнейшая судьба планеты Земля.

Конспирологи: Планета Нибиру запустила процессы уничтожения Земли


Отмечены первые признаки приближения апокалипсиса 19 сентября, это время фиксации сейсмических аномалий. Одновременно ученые учли и аномалии, которые указывают на признаки пробуждения вулкана Йеллоустон, которому уже предрекли главную угрозу для Земли. Также, ожидаются проявление мощнейших ураганов, сила которых превысит «Флоренс».

Как рассказали конспирологи, Планета Х уже стала главной причиной катаклизмов, происходящих на Солнце. Появившееся новое пятно, названное AR 2720, проявляет активность и увеличивает свои размеры. А это может стать предвестником выброса плазмы, объемная масса которой обрушиться на Землю сокрушительными магнитными бурями.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:48

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