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Анна Бузова вынуждена сама работать в своем магазине

Младшая сестра популярной ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой решила не идти по стопам родственницы в шоу-бизнес, а попробовать разбогатеть, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Анна Бузова вынуждена сама работать в своем магазине


Так, Анна уже имеет собственный бренд обуви, является совладелицей бутика, который совершает продажу бижутерии, а также, как стала известно недавно, на ее имя зарегистрировано аж 18 ИП.

«Основной доход мне приносят бизнес-проекты, в которые я вкладываю много времени, труда, сил и души. Именно поэтому, я приезжаю с утра в свой магазин, чтобы лично общаться с клиентами и делать его лучше; именно поэтому я до ночи засиживаюсь в офисе и у меня практически нет выходных. Хочешь зарабатывать, хорошо жить, одеваться, путешествовать, надо работать... с неба ничего не падает... и да, труд очень дисциплинирует и облагораживает. Убеждена в этом на миллион процентов», - призналась недавно она.


Однако, судя по всему, дела у девушки идут не очень хорошо, во всяком случае с персоналом, ведь на днях она сообщила в своем микроблоге о том, что вынуждена сама встать за прилавок.

Анна Бузова вынуждена сама работать в своем магазине


«До конца недели я здесь, в своём розовом царстве Bijouxroom, с 10 утра до 22 вечера, набираю новую команду сотрудников и с удовольствием общаюсь с каждым покупателем», - написала Аня.


Стоит отметить, что Ольга Бузова также является собственницей бутика, однако практически не занимается его рекламой и другими проблемами. Скорее всего, теледива лишь изредка помогает своей младшей сестре деньгами, а все остальные обязанности та выполняет сама.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:09

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