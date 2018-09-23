После запуска iPhone XS компания Samsung снизила стоимость своих смартфонов Galaxy

Apple уже объявила о новом трио смартфонов, представленных моделями iPhone XR, iPhone XS Max и iPhone XS. Подобную активность «яблочных» девайсов решила успокоить компания конкурент Samsung, предложив для своих самых популярных моделей большие скидки. Уже снижен ценник для Samsung Galaxy S9, стоимость которого опустилась с 739 до 639 фунтов стерлингов. Также, значительную скидку получили разные варианты Samsung Galaxy S8.Ежегодно в сентябре Apple анонсирует новые модели iPhone, не стал исключением 2018 год. Только новые iPhone оказались самыми дорогими из выпущенных брендом, достаточно упомянуть, что стоимость iPhone XS и iPhone XS Max составляет от 999 до 1449 фунтов стерлингов. А стоимость бюджетного варианта модели iPhone XR уже составляет 749 фунтов стерлингов.