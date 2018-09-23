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После запуска iPhone XS компания Samsung снизила стоимость своих смартфонов Galaxy

После начала продаж iPhone XS, компанией Samsung принято решение снизить стоимость линейки своих смартфонов Galaxy. Как предположили эксперты, южнокорейский бренд собрался «потроллить» Apple, как конкурента.

После запуска iPhone XS компания Samsung снизила стоимость своих смартфонов Galaxy


Apple уже объявила о новом трио смартфонов, представленных моделями iPhone XR, iPhone XS Max и iPhone XS. Подобную активность «яблочных» девайсов решила успокоить компания конкурент Samsung, предложив для своих самых популярных моделей большие скидки. Уже снижен ценник для Samsung Galaxy S9, стоимость которого опустилась с 739 до 639 фунтов стерлингов. Также, значительную скидку получили разные варианты Samsung Galaxy S8.

Ежегодно в сентябре Apple анонсирует новые модели iPhone, не стал исключением 2018 год. Только новые iPhone оказались самыми дорогими из выпущенных брендом, достаточно упомянуть, что стоимость iPhone XS и iPhone XS Max составляет от 999 до 1449 фунтов стерлингов. А стоимость бюджетного варианта модели iPhone XR уже составляет 749 фунтов стерлингов.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:41

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