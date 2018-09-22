Во Владимире ищут 17-летнего парня

На сайте общественного объединения, которое помогает правоохранительным органам в розыске без вести пропавших, недавно появилась информация о 17-летнем парне, не дающего о себе знать родственникам уже больше двух месяцев. Lisa Alert называет приметы молодого человека: среднее телосложение, рост 174 сантиметра, светло-русые волосы и голубые глаза.Последний раз, когда видели пропавшего подростка, на нём были жёлтая футболка и свободные бриджи. Проживал молодой человек в городе Владимир. На данный момент эта вся информация о пропавшем. Всех, кто знает о парне какую-либо информацию просят сообщить в полицию или поисково-спасательной группе Lisa Alert.