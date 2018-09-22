В Омске разыскивают 15-летняя девочку
Сотрудники УМВД просят о помощи жителей Омска в поиске пропавшей 15-летней девочки, которая ушла из дома утром 21 сентября и не вернулась. В настоящий момент подростка разыскивают уже более суток.
Согласно официальным данным, девочка 2003 года рождения в момент исчезновения была одет в тёмно-серые джинсы, куртку с капюшоном и обута в матерчатые кеды. Пропавшая жительница Омска выглядит примерно на 14-15 лет. Рост подростка 173 сантиметрам. Также сообщается, что у девочки рыжие волосы и зелёного цвета глаза.
Правоохранительные органы Омска и родственники пропавшей просит всех, кто имеет какую-либо информацию, позвонить или обратиться в ближайший отдел полиции.
Согласно официальным данным, девочка 2003 года рождения в момент исчезновения была одет в тёмно-серые джинсы, куртку с капюшоном и обута в матерчатые кеды. Пропавшая жительница Омска выглядит примерно на 14-15 лет. Рост подростка 173 сантиметрам. Также сообщается, что у девочки рыжие волосы и зелёного цвета глаза.
Правоохранительные органы Омска и родственники пропавшей просит всех, кто имеет какую-либо информацию, позвонить или обратиться в ближайший отдел полиции.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:00