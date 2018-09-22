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В центре Москвы неизвестный ранил молодого человека ножом

В центре Москвы в ходе конфликта неизвестный ранил парня ножом. В пресс-службе ГУ МВД РФ сообщили, что молодой человек с ножевым ранением был госпитализирован в реанимацию.

В центре Москвы неизвестный ранил молодого человека ножом


20 сентября около 19-00 из медучреждения в полицию поступила телефонограмма, в которой сообщалось о доставленном в клинику в 17:05 парня 1998 года рождения с ранением груди колото-режущим предметом. Сотрудниками полиции установлено, что 20 сентября около 17:00 неизвестный во время конфликта нанес пострадавшему удары предметом, похожим на нож.

Представитель пресс-службы сообщил, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело.


 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:36

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