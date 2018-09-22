В центре Москвы неизвестный ранил молодого человека ножом

20 сентября около 19-00 из медучреждения в полицию поступила телефонограмма, в которой сообщалось о доставленном в клинику в 17:05 парня 1998 года рождения с ранением груди колото-режущим предметом. Сотрудниками полиции установлено, что 20 сентября около 17:00 неизвестный во время конфликта нанес пострадавшему удары предметом, похожим на нож.Представитель пресс-службы сообщил, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело.