Тюнер Saleen модифицировал 10 версий Ford Mustang

Saleen с 1983 года выпускает тюнингованные Mustang, а также свои авторские транспортные средства. Компания в честь своего юбилея готовит десять версий SA 35 с улучшенным экстерьером и характеристиками. Конструкторы в основу положили версию Ford Mustang 2019 модельного года. Серийная модель в данном случае отличается пятилитровым силовым агрегатом на 460 лошадиных сил. А вот у Saleen двигатель будет развивать 780 лошадиных сил при помощи встроенной системы выпуска.У SA 35 дизайн оформили в чёрной расцветке с жёлтыми и белыми полосками. Авто усовершенствовали брендовыми алюминиевыми дисками Saleen с надёжными покрышками от компании General G-Max, провели замену крыльев кузова, капота, заднего крыла. Цена на транспортное средство пока держится в тайне.