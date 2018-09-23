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Тюнер Saleen модифицировал 10 версий Ford Mustang

Специалистами компании-тюнерка Saleen были сделаны определённые уникальные модификации для десяти авто Ford Mustang 2019 модельного года. В свою очередь лимитированная коллекция посвящается 35-летнему юбилею автобренда.

Тюнер Saleen модифицировал 10 версий Ford Mustang


Saleen с 1983 года выпускает тюнингованные Mustang, а также свои авторские транспортные средства. Компания в честь своего юбилея готовит десять версий SA 35 с улучшенным экстерьером и характеристиками. Конструкторы в основу положили версию Ford Mustang 2019 модельного года. Серийная модель в данном случае отличается пятилитровым силовым агрегатом на 460 лошадиных сил. А вот у Saleen двигатель будет развивать 780 лошадиных сил при помощи встроенной системы выпуска.

У SA 35 дизайн оформили в чёрной расцветке с жёлтыми и белыми полосками. Авто усовершенствовали брендовыми алюминиевыми дисками Saleen с надёжными покрышками от компании General G-Max, провели замену крыльев кузова, капота, заднего крыла. Цена на транспортное средство пока держится в тайне.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:41

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