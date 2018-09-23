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Автомобиль за 50 млн рублей сфотографировали на парковке в Воронеже

В Воронеже у одного из торговых центров заметили эксклюзивный Rolls-Royce Phantom. Речь идет об автомобиле восьмого поколения. Его минимальная стоимость составляет 50 миллионов рублей.

Автомобиль за 50 млн рублей сфотографировали на парковке в Воронеже


В социальных сетях местные жители начали гадать, кому может принадлежать такой дорогостоящий автомобиль. В основном все пришли к мнению, что владельцем Rolls-Royce является чиновник.

Rolls-Royce Phantom представляет собой автомобиль представительского класса. Машине удалось сохранить некоторые детали от предшественников. Что касается радиаторной решетки, то сверху нее находится «Дух экстаза». Если необходимо, статуэтка убирается в специально отведенную нишу.

Под капотом транспортного средства находится V12 на 6,75 литра. Агрегат выдает 563 лошадиных силы при крутящем моменте 900 ГМ. Мотор взаимодействует с 8-диапазонной трансмиссией, переключающей передачи с помощью данных спутниковой навигации.


 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 04:01

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