Смартфон OnePlus 6 начал обновляться до Android Pie

Теперь на девайсах обновится интерфейс, переработана система функционирования аккумулятора. Кроме этого, появился режим «Не беспокоить», новый игровой режим, усовершенствованная система уведомлений. Впрочем, обладатели смартфона OnePlus 6 уже могли оценить все изменения в бета-версии.Первыми обновлением могли воспользоваться пользователи из Германии. Сейчас оно доступно в Канаде, Индии и других государствах.