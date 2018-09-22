Смартфон OnePlus 6 начал обновляться до Android Pie
Смартфон OnePlus 6 получил обновление до стабильной версии операционной системы OxygenOS 9.0, основанной на Android Pie. Теперь пользователи могут оценить определенные улучшения.
Теперь на девайсах обновится интерфейс, переработана система функционирования аккумулятора. Кроме этого, появился режим «Не беспокоить», новый игровой режим, усовершенствованная система уведомлений. Впрочем, обладатели смартфона OnePlus 6 уже могли оценить все изменения в бета-версии.
Первыми обновлением могли воспользоваться пользователи из Германии. Сейчас оно доступно в Канаде, Индии и других государствах.
Теперь на девайсах обновится интерфейс, переработана система функционирования аккумулятора. Кроме этого, появился режим «Не беспокоить», новый игровой режим, усовершенствованная система уведомлений. Впрочем, обладатели смартфона OnePlus 6 уже могли оценить все изменения в бета-версии.
Первыми обновлением могли воспользоваться пользователи из Германии. Сейчас оно доступно в Канаде, Индии и других государствах.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:34