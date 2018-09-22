Оксану Ряску забрал с телепроекта «Дом-2» богатый музыкант Андрей Ковалев

Многие зрители любят Оксану за ее простодушность и доброту, но коллектив ее недолюбливает и прямо изживает ее, ведь считает, что таким девушкам, как Ряска, нечего делать на реалити-шоу.Ведущие тоже не понимают, почему их подопечная не может найти достойного мужчину. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, Оксане посвятили целое шоу «Бородина против Бузовой» и пригласили в студию не только бывших избранников участницы, но и ее родного брата.В конечном итоге Ряске привели четверых молодых мужчин, одним из которых оказался знаменитый музыкант Андрей Ковалев, дабы она выбрала кого-то из них для создания пары.Девушка не стала долго думать и села рядом с обеспеченным шоуменом, но главная загвоздка была в том, что он не имеет возможности прийти к ней на проект, а потому ей пришлось делать важный выбор: или роман со знаменитостью, или участие на «Доме-2».Оксана предпочла покинуть телестройку, ведь сердце ей подсказало, что именно с этим мужчиной у нее получиться крепкая семья и возможно даже появятся дети, которых она очень хочет и любит.Сам же Андрей Ковалев решительно заявил, что готов забрать Ряску к себе домой, поэтому девушка прямо со студии отправилась за ворота на встречу новой жизни и новым приключениям.