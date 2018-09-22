Ученые NASA предупредили об опасности от приближающегося к Земле гигантского астероида
Размеры гигантского астероида, который направляется к Земле, уже сравнили с двухэтажным автобусом. За жизнь людей опасаются ученые из NASA, не исключая возможности его столкновения с планетой.
Ученые дали гигантскому космическому астероиду наименование RB4, отмечая тот факт, что он может действительно угрожать существованию жизни. Согласно прогнозам лаборатории реактивного движения NASA, расположенной в Пасадене, пролетать будет астероид рядом с Землей ориентировочно в 18:00 по британскому времени. Предварительные расчеты NASA указывают, что диаметр астероида RB4 может составить от 11 до 25 м.
Из информации от Центра NASA по исследованию объектов околоземной космической системы, известно, астероид не должен задеть планету. Астероид RB4 на минимальном расстоянии пролетит мимо Земли, не имея потенциально разрушительной силы.
Ученые дали гигантскому космическому астероиду наименование RB4, отмечая тот факт, что он может действительно угрожать существованию жизни. Согласно прогнозам лаборатории реактивного движения NASA, расположенной в Пасадене, пролетать будет астероид рядом с Землей ориентировочно в 18:00 по британскому времени. Предварительные расчеты NASA указывают, что диаметр астероида RB4 может составить от 11 до 25 м.
Из информации от Центра NASA по исследованию объектов околоземной космической системы, известно, астероид не должен задеть планету. Астероид RB4 на минимальном расстоянии пролетит мимо Земли, не имея потенциально разрушительной силы.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:48