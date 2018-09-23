АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Сергея Пахомова считают «символическим победителем» нового сезона «Битвы экстрасенсов»

На телеканале ТНТ сегодня, 22 сентября, стартует новый сезон «Битвы экстрасенсов». Зрители признались, что для них «символическим победителем» шоу является ясновидящий Пахом, который даже не будет принимать участия в 19-том сезоне. Именно Сергея Пахомова поклонники полюбили больше всего за всю историю проекта.

Сергея Пахомова считают «символическим победителем» нового сезона «Битвы экстрасенсов»


«Пальму первенства» зрители отдали ясновидящему Пахому, который является участником 16-ого сезона «Битвы экстрасенсов». Самый яркий участник проекта рассказал журналистам, почему больше не принимает участия в съемках. По мнению Сергея Пахомова, «его образ запал поклонникам в душу», поэтому даже в новом сезоне телезрители будут его вспоминать и сравнивать нынешних участников с популярным ясновидящим. К этому он целенаправленно шел, используя все свои внутренние резервы и не жалея своих сил.

На сегодняшний день Пахом работает над другими проектами, а именно продюсирует картины и пишет сценарии. Для ясновидящего важно чувствовать свободу в творчестве, поэтому он не готов подчиняться устоявшимся законам шоу-бизнеса и подстраиваться под кого-либо. Как отметил Сергей Пахомов, он «скромно существует» и постепенно трудится над несколькими сценариями, ведь ему «уже за 50 лет», поэтому быстрые темпы жизни не для него.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После запуска iPhone XS компания Samsung снизила
"Выпирающий живот и странные трусы": Яну
Ученые: На Марсе не может быть жизни из-за
Тюнер Saleen модифицировал 10 версий Ford Mustang
Эксперты составили ТОП смартфонов с лучшей
Сергея Пахомова считают «символическим
Синоптикам предстоит выяснить причины аномальной
Автомобиль за 50 млн рублей сфотографировали на
Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у
«Бесстрашная девочка»: Игорь Николаев показал
Компания Meizu анонсировала четыре доступных
Mazda CX-5 2019 получит 2,5-литровый
Создан универсальный спрей для нанесения на любую
«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила
В Сети появились изображения Bluetooth-брелока
NASA опубликовало необычный вид ночной Земли с
«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава
На сайте Oppo появился новый смартфон CHP1879
Эксперты рассказали, какие напитки и продукты
Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?
Алла Пугачева опубликовала снимок с «новым
В Сети появилась новая информация о смартфоне LG
Компания Great Wall объявила стоимость нового
Эксперты составили ТОП лучших семейных авто
В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили
Наталья Андрейченко рассказала об интимных
Эксперты рассказали о преимуществах уверенного в
Джастин Теру впервые прокомментировал развод с
В Нижегородской области снизилась стоимость на
Ученые: Большинство людей не подозревают о своей
Просмотреть все новости