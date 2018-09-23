Сергея Пахомова считают «символическим победителем» нового сезона «Битвы экстрасенсов»

«Пальму первенства» зрители отдали ясновидящему Пахому, который является участником 16-ого сезона «Битвы экстрасенсов». Самый яркий участник проекта рассказал журналистам, почему больше не принимает участия в съемках. По мнению Сергея Пахомова, «его образ запал поклонникам в душу», поэтому даже в новом сезоне телезрители будут его вспоминать и сравнивать нынешних участников с популярным ясновидящим. К этому он целенаправленно шел, используя все свои внутренние резервы и не жалея своих сил.На сегодняшний день Пахом работает над другими проектами, а именно продюсирует картины и пишет сценарии. Для ясновидящего важно чувствовать свободу в творчестве, поэтому он не готов подчиняться устоявшимся законам шоу-бизнеса и подстраиваться под кого-либо. Как отметил Сергей Пахомов, он «скромно существует» и постепенно трудится над несколькими сценариями, ведь ему «уже за 50 лет», поэтому быстрые темпы жизни не для него.