Сергея Пахомова считают «символическим победителем» нового сезона «Битвы экстрасенсов»
На телеканале ТНТ сегодня, 22 сентября, стартует новый сезон «Битвы экстрасенсов». Зрители признались, что для них «символическим победителем» шоу является ясновидящий Пахом, который даже не будет принимать участия в 19-том сезоне. Именно Сергея Пахомова поклонники полюбили больше всего за всю историю проекта.
«Пальму первенства» зрители отдали ясновидящему Пахому, который является участником 16-ого сезона «Битвы экстрасенсов». Самый яркий участник проекта рассказал журналистам, почему больше не принимает участия в съемках. По мнению Сергея Пахомова, «его образ запал поклонникам в душу», поэтому даже в новом сезоне телезрители будут его вспоминать и сравнивать нынешних участников с популярным ясновидящим. К этому он целенаправленно шел, используя все свои внутренние резервы и не жалея своих сил.
На сегодняшний день Пахом работает над другими проектами, а именно продюсирует картины и пишет сценарии. Для ясновидящего важно чувствовать свободу в творчестве, поэтому он не готов подчиняться устоявшимся законам шоу-бизнеса и подстраиваться под кого-либо. Как отметил Сергей Пахомов, он «скромно существует» и постепенно трудится над несколькими сценариями, ведь ему «уже за 50 лет», поэтому быстрые темпы жизни не для него.
«Пальму первенства» зрители отдали ясновидящему Пахому, который является участником 16-ого сезона «Битвы экстрасенсов». Самый яркий участник проекта рассказал журналистам, почему больше не принимает участия в съемках. По мнению Сергея Пахомова, «его образ запал поклонникам в душу», поэтому даже в новом сезоне телезрители будут его вспоминать и сравнивать нынешних участников с популярным ясновидящим. К этому он целенаправленно шел, используя все свои внутренние резервы и не жалея своих сил.
На сегодняшний день Пахом работает над другими проектами, а именно продюсирует картины и пишет сценарии. Для ясновидящего важно чувствовать свободу в творчестве, поэтому он не готов подчиняться устоявшимся законам шоу-бизнеса и подстраиваться под кого-либо. Как отметил Сергей Пахомов, он «скромно существует» и постепенно трудится над несколькими сценариями, ведь ему «уже за 50 лет», поэтому быстрые темпы жизни не для него.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:01