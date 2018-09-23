Синоптикам предстоит выяснить причины аномальной жары осенью

Метеорологи отмечают, что соответствующие аномалии появляются не очень часто. В последний раз температура превышала климатическую норму на 6 градусов 80 лет назад.Климат на Земле очень медленно, но меняется. Средняя температура воздуха на планете с начала ХХ века увеличилась примерно на один градус. Как прогнозируют ученые, до конца нынешнего столетия показатели возрастут на 1,5-2 градуса.Однако это не приведет к разрушающим последствиям. Однако существует и более плачевный сценарий, согласно которому температура на Земле подскочит на 5 градусов. Тогда последствия будут более чем серьезными. Речь идет о таянии ледников, изменении химического состава почвы.