Двойное турбирование в Lamborghini Huracan от TR3 Perfomance увеличило мощность до 850 лошадей

В свою очередь двойное турбирование версии Lamborghini Huracan создало проблему перегрева. Чтобы избавится от этого, была обнажена задняя часть транспортного средства. Систему охлаждения расширили до переднего багажника. Это привело к тому, что свободного места стало меньше. Инженеры отказались в данном случае от кузова, а также бамперов в задней части авто. Это послужило отличным дизайнерским решением. Хотя существует масса различных версий Lamborghini Huracan, этот экземпляр является подходящим для езды на автодорогах общественного предназначения.Силовой агрегат гиперкара сделали симметрично, что в свою очередь отлично смотрится со стороны. Обтекаемые, а также сложные формы автомобиля только подчеркивают минималистичный силуэт автомобиля. Специалисты TR3 Perfomance также поменяли колесные диски. Они установили кованые изделия ADV5.2 M.V2 CS. Данные диски снизят потерю мощности во время быстрой езды.