Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у детей во время развития в утробе матери
Учёные выяснили, что можно прогнозировать риск аутизма у ребенка, когда он еще в утробе матери. Большой риск патологии возникает в том случае, если предыдущий ребёнок женщины столкнулся с данным отклонением.
Специалисты политехнического института Ренсселаера, под руководством профессора Юргена Хана провели исследование. Для сбора физиологических фактов, ученые разделили матерей на 2 группы: с вероятностью развития аутизма и контрольная. По результатам теста, точный диагноз до 3-летнего возраста ребенка поставить пока невозможно, но метаболиты, находящиеся в крови плазмы показывают низкий или высокий процент риска патологии для каждого случая. В прошедшем году специалисты обнаружили алгоритм, благодаря которому в крови матери находили уровень продуктов метаболизма, надлежащих аутизму. Юрген Хан надеется, что доступность таких тестов поможет женщинам контролировать здоровье будущего ребёнка.
По статистическим данным, средняя вероятность родить малыша с аутизмом - 1,7 процентов. У матерей, несущих определённую мутацию, при этом уже сталкивавшихся ранее с рождением ребенка с отклонением, риск увеличивается до 18,7 процентов. Точность данных составляет 90 процентов. Но специалисты работают над более достоверным тестом, который может провести любая беременная женщина.
Специалисты политехнического института Ренсселаера, под руководством профессора Юргена Хана провели исследование. Для сбора физиологических фактов, ученые разделили матерей на 2 группы: с вероятностью развития аутизма и контрольная. По результатам теста, точный диагноз до 3-летнего возраста ребенка поставить пока невозможно, но метаболиты, находящиеся в крови плазмы показывают низкий или высокий процент риска патологии для каждого случая. В прошедшем году специалисты обнаружили алгоритм, благодаря которому в крови матери находили уровень продуктов метаболизма, надлежащих аутизму. Юрген Хан надеется, что доступность таких тестов поможет женщинам контролировать здоровье будущего ребёнка.
По статистическим данным, средняя вероятность родить малыша с аутизмом - 1,7 процентов. У матерей, несущих определённую мутацию, при этом уже сталкивавшихся ранее с рождением ребенка с отклонением, риск увеличивается до 18,7 процентов. Точность данных составляет 90 процентов. Но специалисты работают над более достоверным тестом, который может провести любая беременная женщина.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:31