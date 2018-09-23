Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у детей во время развития в утробе матери

Специалисты политехнического института Ренсселаера, под руководством профессора Юргена Хана провели исследование. Для сбора физиологических фактов, ученые разделили матерей на 2 группы: с вероятностью развития аутизма и контрольная. По результатам теста, точный диагноз до 3-летнего возраста ребенка поставить пока невозможно, но метаболиты, находящиеся в крови плазмы показывают низкий или высокий процент риска патологии для каждого случая. В прошедшем году специалисты обнаружили алгоритм, благодаря которому в крови матери находили уровень продуктов метаболизма, надлежащих аутизму. Юрген Хан надеется, что доступность таких тестов поможет женщинам контролировать здоровье будущего ребёнка.По статистическим данным, средняя вероятность родить малыша с аутизмом - 1,7 процентов. У матерей, несущих определённую мутацию, при этом уже сталкивавшихся ранее с рождением ребенка с отклонением, риск увеличивается до 18,7 процентов. Точность данных составляет 90 процентов. Но специалисты работают над более достоверным тестом, который может провести любая беременная женщина.