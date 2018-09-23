АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у детей во время развития в утробе матери

Учёные выяснили, что можно прогнозировать риск аутизма у ребенка, когда он еще в утробе матери. Большой риск патологии возникает в том случае, если предыдущий ребёнок женщины столкнулся с данным отклонением.

Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у детей во время развития в утробе матери


Специалисты политехнического института Ренсселаера, под руководством профессора Юргена Хана провели исследование. Для сбора физиологических фактов, ученые разделили матерей на 2 группы: с вероятностью развития аутизма и контрольная. По результатам теста, точный диагноз до 3-летнего возраста ребенка поставить пока невозможно, но метаболиты, находящиеся в крови плазмы показывают низкий или высокий процент риска патологии для каждого случая. В прошедшем году специалисты обнаружили алгоритм, благодаря которому в крови матери находили уровень продуктов метаболизма, надлежащих аутизму. Юрген Хан надеется, что доступность таких тестов поможет женщинам контролировать здоровье будущего ребёнка.

По статистическим данным, средняя вероятность родить малыша с аутизмом - 1,7 процентов. У матерей, несущих определённую мутацию, при этом уже сталкивавшихся ранее с рождением ребенка с отклонением, риск увеличивается до 18,7 процентов. Точность данных составляет 90 процентов. Но специалисты работают над более достоверным тестом, который может провести любая беременная женщина.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Синоптикам предстоит выяснить причины аномальной
Автомобиль за 50 млн рублей сфотографировали на
Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у
«Бесстрашная девочка»: Игорь Николаев показал
Компания Meizu анонсировала четыре доступных
Mazda CX-5 2019 получит 2,5-литровый
Создан универсальный спрей для нанесения на любую
«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила
В Сети появились изображения Bluetooth-брелока
NASA опубликовало необычный вид ночной Земли с
«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава
На сайте Oppo появился новый смартфон CHP1879
Эксперты рассказали, какие напитки и продукты
Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?
Алла Пугачева опубликовала снимок с «новым
В Сети появилась новая информация о смартфоне LG
Компания Great Wall объявила стоимость нового
Эксперты составили ТОП лучших семейных авто
В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили
Наталья Андрейченко рассказала об интимных
Эксперты рассказали о преимуществах уверенного в
Джастин Теру впервые прокомментировал развод с
В Нижегородской области снизилась стоимость на
Ученые: Большинство людей не подозревают о своей
По мнению фолловеров, дочка Оли Рапунцель очень
Наталья Рудова посещает спортзал из-за своей
Кристина Орбакайте удивила фанатов сменой имиджа
Ученые: Пассивное курение способствует
Ученые предложили новую версию формирования
Apple значительно снизит цены в России на iPhone
Просмотреть все новости