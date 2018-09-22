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Пользователи Instagram осудили замужнюю Татьяну Мусульбес за откровенное фото

С тех пор, как участники «Дома-2» Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес сыграли свадьбу, прошло всего полтора месяца, однако девушка уже стала вести себя непозволительно, по мнению некоторых зрителей телепроекта.

Пользователи Instagram осудили замужнюю Татьяну Мусульбес за откровенное фото


Все дело в том, что несмотря на то, что Таня уже является замужней, она продолжает выкладывать на своей странице в социальной сети Instagram фотографии откровенного характера.

Так, к примеру, несколько дней назад Мусульбес опубликовала снимок, на котором позировала в откровенном купальнике, практически полностью оголяющем ее пятую точку.

По мнению пользователей Сети девушки, уважающие своего мужчину, а тем более уже состоящие с ним в браке не ведут себя так вызывающе и не размещают в интернете вызывающие фото.

Пользователи Instagram осудили замужнюю Татьяну Мусульбес за откровенное фото


«А без жопы можно хоть одно фото?», «Пятки такие грязные.. ппц», «Зачем выставлять жопу непонятно, типичная ТП», «Следите за женой Виктор, хватит Майю обсуждать», «А муж не против таких откровенных фото?», «Пятки фото портят(», «Купальник ведь нормальный, чего его в ж...у запихивать?», «Зачем свою беспонтовую жопу выставлять замужняя ещё называется», - писали они в комментариях.


Что касается Тани, то она решила не отплачивать своим недоброжелателям той же монетой, а просто порекомендовала им молча кусать локти, так как у них нет такой красивой фигуры.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:28

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