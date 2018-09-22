Пользователи Instagram осудили замужнюю Татьяну Мусульбес за откровенное фото

«А без жопы можно хоть одно фото?», «Пятки такие грязные.. ппц», «Зачем выставлять жопу непонятно, типичная ТП», «Следите за женой Виктор, хватит Майю обсуждать», «А муж не против таких откровенных фото?», «Пятки фото портят(», «Купальник ведь нормальный, чего его в ж...у запихивать?», «Зачем свою беспонтовую жопу выставлять замужняя ещё называется», - писали они в комментариях.

Все дело в том, что несмотря на то, что Таня уже является замужней, она продолжает выкладывать на своей странице в социальной сети Instagram фотографии откровенного характера.Так, к примеру, несколько дней назад Мусульбес опубликовала снимок, на котором позировала в откровенном купальнике, практически полностью оголяющем ее пятую точку.По мнению пользователей Сети девушки, уважающие своего мужчину, а тем более уже состоящие с ним в браке не ведут себя так вызывающе и не размещают в интернете вызывающие фото.Что касается Тани, то она решила не отплачивать своим недоброжелателям той же монетой, а просто порекомендовала им молча кусать локти, так как у них нет такой красивой фигуры.