Компания Meizu анонсировала четыре доступных смартфона

Недорогой Meizu V8 оснащен корпусом из пластика и экраном 5,7 дюймов с разрешением 1440х720 точек. Функционирует гаджет на базе чипсета от MediaTek - MT6739. Передняя камера телефона поддерживает 5 Мп, объектив задней 13 Мп. Есть здесь дактилоскопический сканер, объем памяти составляет 3 и 32 Гб, емкость батареи 3200 мАч.В России Meizu V8 Pro будет представлен как Meizu M8. Более оснащенной модели назначили чуть большую цену. У смартфона металлический корпус, работу поддерживает чипсет Helio P22. Емкость памяти 4 и 64 Гб, сдвоенная камера поддерживает 5+12 Мп.