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Компания Meizu анонсировала четыре доступных смартфона

Компания Meizu официально представила бюджетные модели смартфонов Meizu V8 и Meizu V8 Pro. Дебютировали новинки одновременно с проведением презентации Xiaomi, их стоимость составит на рынке Китая 117 и 160 долларов.

Компания Meizu анонсировала четыре доступных смартфона


Недорогой Meizu V8 оснащен корпусом из пластика и экраном 5,7 дюймов с разрешением 1440х720 точек. Функционирует гаджет на базе чипсета от MediaTek - MT6739. Передняя камера телефона поддерживает 5 Мп, объектив задней 13 Мп. Есть здесь дактилоскопический сканер, объем памяти составляет 3 и 32 Гб, емкость батареи 3200 мАч.

В России Meizu V8 Pro будет представлен как Meizu M8. Более оснащенной модели назначили чуть большую цену. У смартфона металлический корпус, работу поддерживает чипсет Helio P22. Емкость памяти 4 и 64 Гб, сдвоенная камера поддерживает 5+12 Мп.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:31

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