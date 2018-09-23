Mazda CX-5 2019 получит 2,5-литровый турбированный мотор на 250 лошадей

Это значительно больше показателей текущей атмосферной версии, которая способна генерировать 194 л.с. Транспортное средство должно получить значительное обновление салона, новые колесные диски системы Android Auto/Apple CarPlay, переработанную панель приборов, имеющую семидюймовый цветной дисплей. Пока речь идет в отношении поставок турбированной версии Mazda CX-5 в рамках Северной Америки. Инсайдеры о прочих государствах пока ничего не сообщают.В России кроссовер с максимальной комплектацией доступен за 2 000 000 рублей. Речь идёт о б авто с 2,5-литровым атмосферным двигателем на 194 л.с. Базовую версию с двухлитровым силовым агрегатом на 150 «лошадок» можно приобрести за 1 490 000 рублей.