Mazda CX-5 2019 получит 2,5-литровый турбированный мотор на 250 лошадей
Обновленную версию кроссовера Mazda CX-5 представили в 2016 году в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Автомобиль теперь ожидают значительные обновления. Mazda CX-5 2019 должна получить 2,5-литровый турбированный мотор на 250 л.с.
Это значительно больше показателей текущей атмосферной версии, которая способна генерировать 194 л.с. Транспортное средство должно получить значительное обновление салона, новые колесные диски системы Android Auto/Apple CarPlay, переработанную панель приборов, имеющую семидюймовый цветной дисплей. Пока речь идет в отношении поставок турбированной версии Mazda CX-5 в рамках Северной Америки. Инсайдеры о прочих государствах пока ничего не сообщают.
В России кроссовер с максимальной комплектацией доступен за 2 000 000 рублей. Речь идёт о б авто с 2,5-литровым атмосферным двигателем на 194 л.с. Базовую версию с двухлитровым силовым агрегатом на 150 «лошадок» можно приобрести за 1 490 000 рублей.
Это значительно больше показателей текущей атмосферной версии, которая способна генерировать 194 л.с. Транспортное средство должно получить значительное обновление салона, новые колесные диски системы Android Auto/Apple CarPlay, переработанную панель приборов, имеющую семидюймовый цветной дисплей. Пока речь идет в отношении поставок турбированной версии Mazda CX-5 в рамках Северной Америки. Инсайдеры о прочих государствах пока ничего не сообщают.
В России кроссовер с максимальной комплектацией доступен за 2 000 000 рублей. Речь идёт о б авто с 2,5-литровым атмосферным двигателем на 194 л.с. Базовую версию с двухлитровым силовым агрегатом на 150 «лошадок» можно приобрести за 1 490 000 рублей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:01