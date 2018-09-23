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Эксперты составили ТОП смартфонов с лучшей батарей и стоимостью до 250 долларов

Показатель емкости аккумулятора является одним из самых важных для любого смартфона, где учитывается уровень удержания заряда, время его сохранения и многое другое. Экспертами составлен перечень девайсов стоимостью до 250 долларов, которые оборудованы хорошими батареями.

Эксперты составили ТОП смартфонов с лучшей батарей и стоимостью до 250 долларов


Составленный перечень устройств, включает оснащение аккумуляторами, отличающимися лучшими режимами энергосбережения с поддержкой технологии Quick Charge. Она позволяет экономить время, при этом заряжает девайс быстро и до максимального уровня.

Перечень экспертов включает смартфоны с заявленной емкостью аккумулятора 4000 мАч, представленные моделями Xiaomi Mi A2 (Mi 6X), Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Samsung Galaxy J8 2018. Батарея OPPO A5 - 4230 мАч, соответственная емкость у OPPO A3s и RealMe 2. Особо отличает Asus Zenfone Max ProM1, который питается от аккумулятора с технологией быстрой зарядки и емкостью 5000 мАч . Батарея модели Infinix Note 5 соответствует заявленной емкости 4500 мАч. Представляют хорошее сохранение заряда и достаточною мощность батареи у Smartron t.phone P, Motorola Moto G6 Play и Motorola Moto E5 Plus.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:21

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