Эксперты составили ТОП смартфонов с лучшей батарей и стоимостью до 250 долларов

Составленный перечень устройств, включает оснащение аккумуляторами, отличающимися лучшими режимами энергосбережения с поддержкой технологии Quick Charge. Она позволяет экономить время, при этом заряжает девайс быстро и до максимального уровня.Перечень экспертов включает смартфоны с заявленной емкостью аккумулятора 4000 мАч, представленные моделями Xiaomi Mi A2 (Mi 6X), Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Samsung Galaxy J8 2018. Батарея OPPO A5 - 4230 мАч, соответственная емкость у OPPO A3s и RealMe 2. Особо отличает Asus Zenfone Max ProM1, который питается от аккумулятора с технологией быстрой зарядки и емкостью 5000 мАч . Батарея модели Infinix Note 5 соответствует заявленной емкости 4500 мАч. Представляют хорошее сохранение заряда и достаточною мощность батареи у Smartron t.phone P, Motorola Moto G6 Play и Motorola Moto E5 Plus.