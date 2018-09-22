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Беременная Алена Савкина пожаловалась на сильную простуду

Беременная участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина последние несколько месяцев старается во всем себя оберегать: она перестала реагировать на негатив, исходящий со стороны бывшего возлюбленного Ильи Яббарова и его новой избранницы Маргариты Ларченко, уходит от конфликта со старшей сестрой Ольгой Рарунцель и ее мужем Дмитрием Дмитренко, а также не принимает участие в потасовках, происходящих в коллективе.

Беременная Алена Савкина пожаловалась на сильную простуду


Однако уберечь себя от элементарной простуды девушка не смогла. На днях в своем микроблоге она опубликовала пост, в котором пожаловалась на осень.

«Ну что ж, привет, осень — привет, простуда, ОРВИ и прочие вирусы. Вот и я на радостях, что поехала отдыхать, простудилась. Нос заложен, уши тоже, горло болит… Купила себе лимон, имбирь, малину. Буду сейчас лечиться», - написала она
.

Также будущая мама поинтересовалась у подписчиц, чем они лечили вирус, будучи беременными.

Стоит отметить, что на вопрос Алены отреагировало достаточно много фанаток. В комментариях они порекомендовали своей любимице несколько медикаментозных средств, которые можно принимать даже в положении, а также поделились и действенными методами народной медицины.

Беременная Алена Савкина пожаловалась на сильную простуду


Кроме того, Савкину буквально засыпали пожеланиями скорейшего выздоровления и просьбами обратиться к врачу, дабы не заниматься самолечением, поскольку многие лекарства действуют на беременных по-разному.

Впрочем, нельзя сказать, что участница относится безответственно к своему ребенку. Она регулярно обследуется у женского врача, делает УЗИ и корректирует питание, дабы сын появился на свет здоровым.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:00

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