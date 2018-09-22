Беременная Алена Савкина пожаловалась на сильную простуду

«Ну что ж, привет, осень — привет, простуда, ОРВИ и прочие вирусы. Вот и я на радостях, что поехала отдыхать, простудилась. Нос заложен, уши тоже, горло болит… Купила себе лимон, имбирь, малину. Буду сейчас лечиться», - написала она

Однако уберечь себя от элементарной простуды девушка не смогла. На днях в своем микроблоге она опубликовала пост, в котором пожаловалась на осень.Также будущая мама поинтересовалась у подписчиц, чем они лечили вирус, будучи беременными.Стоит отметить, что на вопрос Алены отреагировало достаточно много фанаток. В комментариях они порекомендовали своей любимице несколько медикаментозных средств, которые можно принимать даже в положении, а также поделились и действенными методами народной медицины.Кроме того, Савкину буквально засыпали пожеланиями скорейшего выздоровления и просьбами обратиться к врачу, дабы не заниматься самолечением, поскольку многие лекарства действуют на беременных по-разному.Впрочем, нельзя сказать, что участница относится безответственно к своему ребенку. Она регулярно обследуется у женского врача, делает УЗИ и корректирует питание, дабы сын появился на свет здоровым.