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iPhone XS и XS Max прошли испытания на степень защиты IP68 пивом

iPhone XS, а также XS Max испытали на степень защиты IP68 чаем, апельсиновым соком, солёной водой, хлорированной водой, вином, а также пивом. По определению такая защита предусматривает длительное погружение под давлением в воду.

iPhone XS и XS Max прошли испытания на степень защиты IP68 пивом


«Ябочники» на своём сайте в описании уточняют, что в её смартфонах степень защиты IP68 допускает погружение устройств на глубину до двух метров на протяжении до 30 минут. iPhone в реальной жизни выдерживает часто намного больше. К примеру, iPhone X выжил, проведя в реке две недели. Специалисты iFixit решили на практике проверить, что произойдёт, если устройство iPhone XS Max поместить в жидкость на 2 метра. Для испытания эксперты выбрали вместо воды пиво. При этом всё происходящее записывалось на видео.



Стоит отметить, что в начале трансляции показали разборку iPhone XS, а также XS Max. Потом велось наблюдение за «утопленным» устройством.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:42

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