iPhone XS и XS Max прошли испытания на степень защиты IP68 пивом

«Ябочники» на своём сайте в описании уточняют, что в её смартфонах степень защиты IP68 допускает погружение устройств на глубину до двух метров на протяжении до 30 минут. iPhone в реальной жизни выдерживает часто намного больше. К примеру, iPhone X выжил, проведя в реке две недели. Специалисты iFixit решили на практике проверить, что произойдёт, если устройство iPhone XS Max поместить в жидкость на 2 метра. Для испытания эксперты выбрали вместо воды пиво. При этом всё происходящее записывалось на видео.Стоит отметить, что в начале трансляции показали разборку iPhone XS, а также XS Max. Потом велось наблюдение за «утопленным» устройством.