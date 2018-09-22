«Одно лицо!»: Рустам Солнцев показал, насколько сильно он внешне похож на Ольгу Бузову

«Вот пишут, что похожи… А вы, что думаете?», - поинтересовался у подписчиков Рустам.

«Очень похожи», «Она могла бы быть твоим дублёром в главных ролях голливудских фильмов», «Похожи, словно брат и сестра», «Одно лицо!», «И, ведь, точно!!! Похожи!! Особенно - носы!!! Видимо, хирург один и тот же!», «Нос и губы копия, даже глаза похожи, только брови разные», «Может она под тебя косит?», - писали они.

На своей странице в социальной сети Instagram молодой человек часто обсуждает нашумевшие в Сети темы о коллегах, а также не забывает и о любимом телепроекте.Так, несколько дней назад он выложил коллаж из своего фото и фото Ольги Бузовой, на которых они предстали в одинаковых позах.Те не заставили себя долго ждать с ответом и буквально засыпали публикацию своими комментариями. Причем большинство из фанатов Солнцева были поражены, как действительно сильно они с Бузовой похожи.Стоит отметить, что Рустам далеко не в первый раз поднимает тему Ольги Бузовой. Несмотря на то, что они хорошо общаются, бывший герой «Дома-2» не упускает возможности язвительно или саркастично прокомментировать ту или иную ситуацию, связанную с теледивой.