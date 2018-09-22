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«Одно лицо!»: Рустам Солнцев показал, насколько сильно он внешне похож на Ольгу Бузову

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев является на данный момент одной из самых ярких и эксцентричных личностей в отечественном шоу-бизнесе. Он не боится открыто говорить о звездах, которые ему неприятны, а также его абсолютно не волнует мнение публики.

«Одно лицо!»: Рустам Солнцев показал, насколько сильно он внешне похож на Ольгу Бузову


На своей странице в социальной сети Instagram молодой человек часто обсуждает нашумевшие в Сети темы о коллегах, а также не забывает и о любимом телепроекте.

Так, несколько дней назад он выложил коллаж из своего фото и фото Ольги Бузовой, на которых они предстали в одинаковых позах.

«Вот пишут, что похожи… А вы, что думаете?», - поинтересовался у подписчиков Рустам.


Те не заставили себя долго ждать с ответом и буквально засыпали публикацию своими комментариями. Причем большинство из фанатов Солнцева были поражены, как действительно сильно они с Бузовой похожи.

«Одно лицо!»: Рустам Солнцев показал, насколько сильно он внешне похож на Ольгу Бузову


«Очень похожи», «Она могла бы быть твоим дублёром в главных ролях голливудских фильмов», «Похожи, словно брат и сестра», «Одно лицо!», «И, ведь, точно!!! Похожи!! Особенно - носы!!! Видимо, хирург один и тот же!», «Нос и губы копия, даже глаза похожи, только брови разные», «Может она под тебя косит?», - писали они.


Стоит отметить, что Рустам далеко не в первый раз поднимает тему Ольги Бузовой. Несмотря на то, что они хорошо общаются, бывший герой «Дома-2» не упускает возможности язвительно или саркастично прокомментировать ту или иную ситуацию, связанную с теледивой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:12

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