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«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава обеспокоила фанатов

Екатерина Варнава, являющаяся участницей шоу Comedy Woman, опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у фанатов. На данной публикации знаменитость позирует за рулем дорогой машины, изящно скрестив свои ноги.

«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава обеспокоила фанатов


Артистка под фото написала - «Ножки крестиком». Снимок за семнадцать часов собрал свыше 84 тысяч лайков. Сначала в комментариях подписчики выражали свое восхищение, однако дальше уже начали писать хейтеры. Они сказали, что актрисе обязательно надо кушать, так как ранее она была намного красивей. Но предыдущая публикация, где Екатерина Варнава также демонстрировала свои длинные ноги, была встречена фанатами на «ура». Снимок сделан из свежего выпуска шоу Comedy Woman. Все фолловеры считают, что вчерашний выпуск программы был очень смешным.

«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава обеспокоила фанатов


Актриса не скрывает от поклонников секрета своей точеной фигуры. Артистка придерживается строгой диеты и регулярно посещает спортзал. Рацион телезвезды состоит из сыров, фруктов и овощей, а также кисломолочных продуктов. При этом сладости и мясо из своего меню звезда исключила. Благодаря тренировкам и такому аскетичному питанию Екатерине Варнаве удалось сбросить 20 килограмм.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:31

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