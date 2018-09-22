«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава обеспокоила фанатов

Артистка под фото написала - «Ножки крестиком». Снимок за семнадцать часов собрал свыше 84 тысяч лайков. Сначала в комментариях подписчики выражали свое восхищение, однако дальше уже начали писать хейтеры. Они сказали, что актрисе обязательно надо кушать, так как ранее она была намного красивей. Но предыдущая публикация, где Екатерина Варнава также демонстрировала свои длинные ноги, была встречена фанатами на «ура». Снимок сделан из свежего выпуска шоу Comedy Woman. Все фолловеры считают, что вчерашний выпуск программы был очень смешным.Актриса не скрывает от поклонников секрета своей точеной фигуры. Артистка придерживается строгой диеты и регулярно посещает спортзал. Рацион телезвезды состоит из сыров, фруктов и овощей, а также кисломолочных продуктов. При этом сладости и мясо из своего меню звезда исключила. Благодаря тренировкам и такому аскетичному питанию Екатерине Варнаве удалось сбросить 20 килограмм.