NASA опубликовало необычный вид ночной Земли с борта МКС

Сотрудники NASA уверены, что любые виды из космоса никогда не устаревают. Международная космическая станция каждый день движется по орбите Земли. На ее борту работают и живут шесть человек, которые не прекращают проведение важных научных исследований в условиях орбитальной лаборатории. Представленный на общее обозрение снимок, запечатлел этим летом Ричард Арнольд, астронавт космического ведомства США. Он сам подписал данный кадр, указывая на то, что любой темнотой ночи нельзя скрыть все богатство оттенков пустыни на границе с Персидским заливом.Представитель NASA добавил, своей работой на борту космической станции, астронавты оказывают пользу не только для жизни на Земле, они помогают человечеству почувствовать более глубокое ощущение космоса.