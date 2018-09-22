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Александра Черно стала длинноволосой красавицей

Некоторое время назад, когда на Острове любви произошла грандиозная ссора между участниками телепроекта «Дом-2» Александрой Черно и Иосифом Оганесяном, девушка вернулась на Поляну и первым делом изменила свой имидж.

Александра Черно стала длинноволосой красавицей


Пышнотелая красавица заявила о новой жизни, в которую она вступает с новой прической и впервые предстала перед зрителями с выбритым виском. Тогда они поддержали ее, ведь надеялись, что такая перемена в образе краткосрочна и вскоре участница вернется к привычному виду, но нет.

Саше настолько понравилось ходить наполовину лысой, что она продолжила так стричься, чем начала буквально раздражать публику. Практически ежедневно возлюбленной Иосифа Оганесяна приходилось читать многочисленные негативные комментарии в адрес своего внешнего вида, особенно после того, как с треском провалилась ее двухмесячная перезагрузка.

Многие зрители умоляли Черно прекратить выбривать висок и она их наконец-то услышала.

Александра Черно стала длинноволосой красавицей


«Я очень переменчивая девушка. Люблю менять свою внешность, тк быстро надоедает. Однажды вообще побрилась налысо. В этот раз хочу нарастить волосы на 2 стороны белые, 70 см длины. Как думаете, мне пойдёт?», - написала девушка в Instagram.


А через несколько дней стало понятно, что слово свое она сдержала, ведь опубликовала в Stories результат кропотливой работы стилистов, представ в розовой шелковой пижаме, которую ей шили, судя по всему на заказ, так как в течении пары месяцев ей не удавалось найти подходящий ее фигуре размер в различных интернет-магазинах.

Александра Черно стала длинноволосой красавицей


Стоит отметить, что далеко не всем понравилась длинноволосая Черно, однако в том, что так ей гораздо лучше, чем с выбритым виском, согласились практически все.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:07

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