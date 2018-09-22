Компания Great Wall объявила стоимость нового кроссовера Haval F5

Руководство компании уверено, что молодежная версия удачнее актуальной модели Haval H6. В первую очередь серия моделей предназначена для клиентов в возрасте 25-35 лет. В КНР Haval F5 предлагают от 1,113 млн руб. Кросс с максимальным оснащением стоит 1,307 млн руб. Размеры Haval F5 составляют: в длину 4 470 мм, в ширину 1 857 мм, в высоту 1 638 мм. Колёсная база равна 2 680 мм. Авто оснащается бензиновыми 1,5-литровыми турбодвигателями на 170 л. с., а также 2-литровыеми моторами на 197 л. с. На пару с двигателем работает семискоростной вариатор.Также в продажу поступит полноприводная и переднеприводная версия Haval F5. Компания Great Wall предлагает довольно широкий список оснащения: систему автоматического торможения, контроль полосы движения, панорамный люк, камеру заднего двигателя, круиз-контроль, комплекс мультимедиа с удобным голосовым управлением, электронный ручной тормоз, бесключевой запуск двигателя, цифровая «приборка».