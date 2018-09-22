АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Компания Great Wall объявила стоимость нового кроссовера Haval F5

Представители китайского автоконцерн Great Wall объявили стоимость нового кроссовера Haval F5. На рынке Китая авто появилось 26 сентября. В России новую версию Haval F5 начнут предлагать в 2019 году.

Компания Great Wall объявила стоимость нового кроссовера Haval F5


Руководство компании уверено, что молодежная версия удачнее актуальной модели Haval H6. В первую очередь серия моделей предназначена для клиентов в возрасте 25-35 лет. В КНР Haval F5 предлагают от 1,113 млн руб. Кросс с максимальным оснащением стоит 1,307 млн руб. Размеры Haval F5 составляют: в длину 4 470 мм, в ширину 1 857 мм, в высоту 1 638 мм. Колёсная база равна 2 680 мм. Авто оснащается бензиновыми 1,5-литровыми турбодвигателями на 170 л. с., а также 2-литровыеми моторами на 197 л. с. На пару с двигателем работает семискоростной вариатор.

Также в продажу поступит полноприводная и переднеприводная версия Haval F5. Компания Great Wall предлагает довольно широкий список оснащения: систему автоматического торможения, контроль полосы движения, панорамный люк, камеру заднего двигателя, круиз-контроль, комплекс мультимедиа с удобным голосовым управлением, электронный ручной тормоз, бесключевой запуск двигателя, цифровая «приборка».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?
Алла Пугачева опубликовала снимок с «новым
В Сети появилась новая информация о смартфоне LG
Компания Great Wall объявила стоимость нового
Эксперты составили ТОП лучших семейных авто
В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили
Наталья Андрейченко рассказала об интимных
Эксперты рассказали о преимуществах уверенного в
Джастин Теру впервые прокомментировал развод с
В Нижегородской области снизилась стоимость на
Ученые: Большинство людей не подозревают о своей
По мнению фолловеров, дочка Оли Рапунцель очень
Наталья Рудова посещает спортзал из-за своей
Кристина Орбакайте удивила фанатов сменой имиджа
Ученые: Пассивное курение способствует
Ученые предложили новую версию формирования
Apple значительно снизит цены в России на iPhone
Ума Турман удивила поклонников пикантной
Смартфон ZTE Nubia Z18s получит экран IPS и
Сергей Пынзарь займется строительством второго
Астрономы: Метеоритные дожди могут предсказать
Новый смартфон Samsung оборудован многомодульной
Эксперты составили ТОП самых стильных хэтчбеков
Спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3 сильно упал в
В Екатеринбурге возле ТРЦ «Карнавал» 13-летний
Александр Гобозов показал заключение суда по
Конспирологи: Планета Нибиру запустила процессы
Смартфон OnePlus 6 начал обновляться до Android
В Красноярском крае мужчина пять лет насиловал
Пловчиха Юлия Ефимова сделала провокационный
Просмотреть все новости