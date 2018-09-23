«Бесстрашная девочка»: Игорь Николаев показал видео про свою дочь-гонщицу
Игорь Николаев в своем аккаунте Instagram очень часто c удовольствием делится с фанатами снимками младшей дочки и видео с ее участием. Накануне певец решил продемонстрировать фолловерам, как Вероника ездит на детских машинках, при этом совсем не боится резких поворотов и скорости.
Ролик за восемнадцать часов сумел собрать свыше 60 тысяч просмотров. Подписчики просто завалили профиль Игоря Николаева, оставив массу восторженных комментариев. Они назвали Веронику бесстрашной девочкой, а также маленькой гонщицей и «шумахером» в действии.
Композитор Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова поженились 18 лет назад. Маленькая дочка Вероника является единственным совместным ребенком знаменитостей, которая родилась в 2015 году.
Ролик за восемнадцать часов сумел собрать свыше 60 тысяч просмотров. Подписчики просто завалили профиль Игоря Николаева, оставив массу восторженных комментариев. Они назвали Веронику бесстрашной девочкой, а также маленькой гонщицей и «шумахером» в действии.
Композитор Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова поженились 18 лет назад. Маленькая дочка Вероника является единственным совместным ребенком знаменитостей, которая родилась в 2015 году.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:01