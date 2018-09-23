В Сети появились изображения Bluetooth-брелока для Tesla Model 3

В отличие от большинства других автомобилей, Tesla Model 3 не поставляется с традиционным ключом и брелком. Вместо этого машина опирается на связь Bluetooth Low Energy с iPhone или Android-устройством владельца, причем для активации или разблокировки транспортного средства предусмотрены карточки, которые доступны в качестве резервной системы. Накануне эксперты заметил, что Tesla BLE пробивается через процесс подачи заявок FCC.Документы были обновлены с изображением, на которых показано приспособление, своей формой напоминающее седана Tesla, также устройство было помечено как “Model 3”. Эксперты предполагают, что этот брелок будет представлять резервную копию карточки владельца.