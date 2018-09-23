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В Сети появились изображения Bluetooth-брелока для Tesla Model 3

В Сети было обнаружено изображения Bluetooth-брелока для Tesla Model 3. Данный аксессуар имеет форму авто от американской компании.

В Сети появились изображения Bluetooth-брелока для Tesla Model 3


В отличие от большинства других автомобилей, Tesla Model 3 не поставляется с традиционным ключом и брелком. Вместо этого машина опирается на связь Bluetooth Low Energy с iPhone или Android-устройством владельца, причем для активации или разблокировки транспортного средства предусмотрены карточки, которые доступны в качестве резервной системы. Накануне эксперты заметил, что Tesla BLE пробивается через процесс подачи заявок FCC.

Документы были обновлены с изображением, на которых показано приспособление, своей формой напоминающее седана Tesla, также устройство было помечено как “Model 3”. Эксперты предполагают, что этот брелок будет представлять резервную копию карточки владельца.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:31

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