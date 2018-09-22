Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года

Xiaomi Redmi 5 Plus 64GBДанный смартфон разместился на пятой позиции рейтинга. В России его стоимость составляет примерно 12 тысяч рублей в базовой вариации. Смартфон появился в продаже в январе текущего года и сразу же получил высокие оценки на многих порталах. Устройство относится к среднему ценовому сегменту, однако может полноправно считаться дешевым аналогом флагманов, так как обладает высокими техническими характеристиками. Он поставляется с дисплеем на 6 дюймов с разрешением FullHD+. Пользователи западных форумов назвали главным недостатком устройства процессор Qualcomm Snapdragon 625, который немного устарел после премьеры нового чипа, однако даже он демонстрирует отличную производительность. Также стоит выделить прочный металлический корпус, но он исключает использование технологии беспроводной зарядки. Разрешение основной камеры в смартфоне составило 12 мегапикселей. Оно компенсируется качественной встроенной утилитой, дающей возможность обрабатывать снимки в режиме реального времени. В базовой версии Xiaomi Redmi 5 Plus поставляется с 4 гигабайтами оперативной памяти.Xiaomi Redmi Note 5 64GBДанное устройство в России обойдется примерно в 13 тысяч рублей. Его премьера состоялась в мае текущего года. Модель получила 78 процентов положительных отзывов на портале «Яндекс.Маркет». Представители компании также обнародовали рейтинг продаж с официального портала, в котором смартфон стал лидером. Устройство получило экран с диагональю в 5,99 дюйма и разрешением 2160x1080 пикселей. За его работу отвечает все тот же процессор Qualcomm Snapdragon 63 с интегрированным графическим редактором. Основная камера смартфона получила двойной модуль с объективами на 12 и 5 мегапикселей соответственно. Главной особенностью устройства стал аккумулятор, рассчитанный на 17 суток в режиме ожидания. Даже при постоянном прослушивании музыки его хватит примерно на 6 дней. В отзывах на разных магазинах пользователи отмечают, что слабой стороной устройства является его достаточно простой и банальный дизайн, но проблему можно легко решить при помощи бампера или чехла.Xiaomi Mi Mix 2S 6/64GBТретья позиция в рейтинге досталась смартфону, стоимость которого в России составляет порядка 32 тысяч рублей. Устройство появилось в продаже в середине лета, но быстро собрало массу положительных отзывов. Многие сравнили его с презентованным в минувшем году iPhone, ставшим первым полноценным безрамочным смартфоном. Флагман получил процессор Qualcomm Snapdragon 845, работающий совместно с 6 гигабайтами оперативной памяти. Также вместе с ним установили графический адаптер Adreno 630, отвечающий за качество видео и изображений на экране. Многих пользователей смутило отсутствие разъема для наушников, но компания Xiaomi решила быстро исправить ситуации, добавив в базовую комплектацию специальный переходник.Xiaomi Pocophone F1 6/64GBДанное устройств было представлено меньше месяца назад, но быстро стало одним из самых обсуждаемых. Благодаря стоимости примерно в 24 тысячи рублей смартфон сочетает в себе доступный ценник и флагманские технические характеристики. Одной из его особенностей стал безрамочный IPS-экран с монобровью 6,18 дюйма и разрешением 2246x1080 пикселей. Также в смартфон устанавливают ПЗУ на 64 гигабайта и 6 гигабайт оперативной памяти. За автономность девайса отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. В качестве чипа для смартфона был выбран Qualcomm Snapdragon 845, делающий устройство оптимальным по соотношению производительности и стоимости.Xiaomi Mi 8 6/128GBСтоимость смартфона, занявшего первое место в рейтинге, составляет 31 тысячу рублей. Он был представлен 8 июня текущего года. В основу устройства положены процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 гигабайт оперативной памяти. Вместе с чипом устанавливают и графический адаптер Adreno 630. Камера смартфона состоит из двойного модуля, объективы которого имеют разрешение в 12 мегапикселей.