Создан универсальный спрей для нанесения на любую поверхность тактильных сенсоров

Экспертами уже давно активно продвигаются различные варианты составов искусственной кожи. Ученые Южной Кореи предложили совершенно другое направление, путем создания не ткани, а жидкого спрея. Распыляемый состав может обволакивать собой большинство поверхностей, не исключая искусственные конечности. В основу спрея заложены свойства углеродных нанотрубок, а так же особенности их многослойных модификаций. Их структуре заданы свойства, способные реагировать на растяжение, опуская при этом параметры давления.https://youtu.be/pjLzzxzsQ24Как рассказали авторы проекта, подобная электронная кожа в итоге станет массовым продуктом, который отличает невысокая стоимость производства. Помимо прочего, она идеально покрывает трехмерные объекты. Ученые заявляют, что новая технология станет базой для успешной коммерциализации метода создания искусственной кожи.