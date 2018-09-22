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На сайте Oppo появился новый смартфон CHP1879

Компания Oppo готовит к выходу новый смартфон, который получил кодовое название CHP1879. Информация о технических характеристиках появилась на портале производителя.

На сайте Oppo появился новый смартфон CHP1879


Экспертам удалось отследить некоторые данные об смартфоне Oppo CPH1879. Согласно информации, он получит экран Full HD + с разрешением в 1080 x 2340. Также новинка может иметь каплеобразный вырез для размещения передней камеры. В качестве процессора выступит Qualcomm Snapdragon 670. Стало известно, что новое устройство недавно получило сертификацию NCC на Тайване.

При этом данная сертификация не содержит много информации. Но, это говорит о том, что Oppo CPH1879 будет предлагать подключение 4G, Bluetooth, Wi-Fi и GPS + ГЛОНАСС. Некоторая информация о смартфоне подсказывает, что компания Oppo может готовить новый смартфон среднего класса на Android.


 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Вчера, 23:01

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