«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила фанатов фото с усами

На аккаунт артистки в соцсети подписаны свыше 9 миллионов человек, так как она имеет остроумный и нестандартный профиль, не стесняясь подшучивать над собой. Например, на новой публикации Настасья Самбурская предстала перед подписчиками с пышными усами. По словам телезвезды, ее подтолкнуло к этим кардинальным переменам то, что хейтеры неоднократно заявляли, что она не женственная. Из-за того, что актриса выпучила глаза, образ получился еще более смешным. Снимок в течение четырнадцати часов сумел собрать свыше 91 тысячи отметок «Мне нравится» и более 1,3 тысяч комментариев.Фолловеры просто в восторге от перевоплощения знаменитости, заявив, что ей идут усы. Они отметили, что на опубликованном фото артистка похожа на мультипликационного героя Лоракса и Игоря Николаева. При этом некоторые даже упомянули об усатом Михаиле Сергеевиче Боярском.