АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила фанатов фото с усами

Настасья Самбурская в своем микроблоге Instagram развеселила фотоснимков многочисленных фолловеров, представ перед ними в неожиданном образе. На данном фото актриса запечатлена с усами.

«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила фанатов фото с усами


На аккаунт артистки в соцсети подписаны свыше 9 миллионов человек, так как она имеет остроумный и нестандартный профиль, не стесняясь подшучивать над собой. Например, на новой публикации Настасья Самбурская предстала перед подписчиками с пышными усами. По словам телезвезды, ее подтолкнуло к этим кардинальным переменам то, что хейтеры неоднократно заявляли, что она не женственная. Из-за того, что актриса выпучила глаза, образ получился еще более смешным. Снимок в течение четырнадцати часов сумел собрать свыше 91 тысячи отметок «Мне нравится» и более 1,3 тысяч комментариев.

«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила фанатов фото с усами


Фолловеры просто в восторге от перевоплощения знаменитости, заявив, что ей идут усы. Они отметили, что на опубликованном фото артистка похожа на мультипликационного героя Лоракса и Игоря Николаева. При этом некоторые даже упомянули об усатом Михаиле Сергеевиче Боярском.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создан универсальный спрей для нанесения на любую
«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила
В Сети появились изображения Bluetooth-брелока
NASA опубликовало необычный вид ночной Земли с
«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава
На сайте Oppo появился новый смартфон CHP1879
Эксперты рассказали, какие напитки и продукты
Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?
Алла Пугачева опубликовала снимок с «новым
В Сети появилась новая информация о смартфоне LG
Компания Great Wall объявила стоимость нового
Эксперты составили ТОП лучших семейных авто
В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили
Наталья Андрейченко рассказала об интимных
Эксперты рассказали о преимуществах уверенного в
Джастин Теру впервые прокомментировал развод с
В Нижегородской области снизилась стоимость на
Ученые: Большинство людей не подозревают о своей
По мнению фолловеров, дочка Оли Рапунцель очень
Наталья Рудова посещает спортзал из-за своей
Кристина Орбакайте удивила фанатов сменой имиджа
Ученые: Пассивное курение способствует
Ученые предложили новую версию формирования
Apple значительно снизит цены в России на iPhone
Ума Турман удивила поклонников пикантной
Смартфон ZTE Nubia Z18s получит экран IPS и
Сергей Пынзарь займется строительством второго
Астрономы: Метеоритные дожди могут предсказать
Новый смартфон Samsung оборудован многомодульной
Эксперты составили ТОП самых стильных хэтчбеков
Просмотреть все новости