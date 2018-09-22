Зрители «Дома-2»: Ольга Рапунцель попытается вновь избавиться от мужа, чтобы выиграть в «Человеке года»

«Начался ЧГ, и Дима ей стал не нужен, если теперь по новым правилам каждый сам за себя. Этот никчемный муж только обуза в конкурсе будет, тем более хату пообещал в детдом детям отдать. Он ей никогда и не нужен был...», - рассуждают пользователи в Instagram.

Вот только проблема молодой мамочки кроется в том, что в периметре, да и в Сети, говорят, что выиграть главный приз может Алена Савкина, оставшаяся одна даже не после рождения ребенка, как Тата Блюменкранц, а во время беременности, и единственная, кто ее сейчас поддерживает – родная мама, из-за чего Оля очень расстраивается, поскольку ей родительница уделяет гораздо меньше внимания.Однако, поклонники реалити-шоу уверены, что Рапунцель нельзя списывать со счетов. По их мнению, она не просто так ежедневно скандалит со своим мужем, при коллективе закрывает ему рот и обвиняет в том, что он экономит на родной дочери. Они уверены, что девушка нарочно пытается довести Дмитрия Дмитренко для побега из семьи.Причем, сам молодой человек не очень понимает, что происходит с благоверной, которая за воротами ведет себя более чем адекватно, а на камерах засаживает его по полной программе.Фанаты телестройки уверены, что все дело в том, что Дима слишком плохой актер и на эмоциях может выдать все свои планы и тайны, а Оле такой союзник совсем не на руку. Поскольку конкурс в этом году одиночный, молодая мамочка решила в очередной раз сделать из мужа негодяя, и провернуть это так, чтобы он и сам поверил в их расставание.Публика не сомневается, что в скором времени все их предсказания воплотятся и снова придется смотреть в эфирах на бедную Рапунцель, которую бросил и обидел нехороший муж, оставив ее одну с грудным ребенком на руках, ведь именно такую роль ей удается играть лучше всего, и только так она сможет конкурировать с младшей сестрой.