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В Австралии купили iPhone XS Max с бракованным дисплеем

На территории Австралии в преддверии поступления iPhone XS Max в продажу обнаружили смартфон, имеющий бракованный дисплей. Снимок данной находки опубликовал в соцсети Twitter Мустафа Али.

В Австралии купили iPhone XS Max с бракованным дисплеем


Стоит отметить, что бракованный телефон американского бренда Apple приобрели в Сиднее в магазине известного оператора Vodafone. Владелец при включении устройства своё внимание обратил на вертикальную тонкую полосу на экране. Она проявляется, когда смартфон включён. По мнению некоторых экспертов это является заводским браком. Магазин в таком случае обязуется обменять смартфон на новое устройство.

По мнению некоторых пользователей, полоска могла появиться вследствие падения, что привело к внутренним повреждениям. Ряд экспертов считают, что фотографию бракованной версии iPhone XS Max перед публикацией отредактировали, и в компании Apple на самом деле выпускают полноценные версии.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:28

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