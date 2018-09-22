«Никому она не нужна!»: Фанаты уверены, что «дружбу» с Ольгой Бузовой используют ради пиара

«Оля Бузова и Витя АК47 снимают у меня в особняке клип под названием «Дом-2». Также с ними работают Дмитрий Маликов, рэпер ST и еще около ста человек. Они разнесли мне весь дом, разбили несколько ваз общей стоимостью в 20 миллионов рублей. Вот теперь думаю, как с них взыскать эту сумму. Сегодня у меня тут почти все участники «Дома-2» побывали. Я давно не видел такого дорогого клипа. Огромные рыбины на подносах, тарелки с красной и черной икрой», - рассказал Андрей Ковалев журналистам.

«С Оленькой Бузовой. P.S. интересно читать Ваши гневные комментарии! Особенно когда Вы пишите, что отписываетесь (это из за одного безобидного фото). И где же Ваша ко мне любовь? Я плачу горючими слезами», - подписал свой свежий снимок с Бузовой Дмитрий Маликов.

«Оля сменила столько образов, и каждый шикарен по-своему. Особенно мне понравился красный латексный костюм. По сюжету Маликов играет ее возлюбленного, а Витя АК охранника, который мечтает написать для Бузовой песню. Честно признаюсь, это видео просто взорвет все хит-парады. К слову, Ольга, как прирожденный предприниматель, согласилась прочитать лекцию для членов моей бизнес-ассоциации», - заявил композитор.

Ни для кого не является секретом, что после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова не единожды признавалась не только журналистам, но и фанатам, что от нее отвернулись практически все друзья. Этот факт является подтверждением тому, что у поющей телеведущей во время семейной жизни почти не было настоящих друзей, а развод со спортсменом показал телезнаменитости истинные лица лицемерных товарищей.Нужно отметить, что несколько лет назад никто даже представить не мог, что телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» удастся покорить музыкальный Олимп, ведь на сегодняшний день Ольга Бузова является одной из самых, после президента Российской Федерации, обсуждаемых личностей.Первые шаги Ольги Бузовой в певческой карьере, множество российских звезд восприняли весьма негативно, поэтому старались делать все возможное и невозможное, чтобы обходить десятой дорогой поющую телеведущую. Тем не менее, на сегодняшний день, как видно, практически все изменили свое мнение или же все-таки они решили просто воспользоваться популярностью Ольги, которая на самом деле никому из них не нужна, чтобы повысить свои рейтинги за ее счет.Стоит подчеркнуть, что ранее тех, кто действительно поддерживал поющую телеведущую, можно было пересчитать по пальцам одной руки, однако теперь с Ольгой Бузовой «дружат» буквально все знаменитости российского шоу-бизнеса. Кроме Аллы Борисовны Пугачевой и еще нескольких музыкантов.Заметим, что одним из первых, кто увидел в Ольге Бузовой источник для пиара был поп-король Филипп Киркоров, который, по-видимому, хорошо понимал, что поющей телеведущей удастся завоевать российский шоу-бизнес, поэтому и начал вовсю «дружить» с теледивой. Ведь по факту, «дружба» с ведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» позволила привлечь Филиппу Бедросовичу новую молодую аудиторию поклонников.Вполне возможно, что Филипп Киркоров даже свой внешний образ решил поменять только благодаря поющей телеведущей, да и репертуар его стал отличаться, что привело к популярности среди молодежи.А несколько дней назад к «бузомании» присоединился и многими любимый российский музыкант Дмитрий Маликов. Отметим, что на сегодняшний день подписчики исполнителя принялись довольно активно отписываться от артиста ссылаясь на то, что не готовы прощать своему кумиру сотрудничества с Ольгой Бузовой.Нужно сказать, что Дмитрию Маликову, кстати, популярность поющей телеведущей сейчас может быть очень полезной, ведь музыкант уже не такой известный и востребованный артист, как раньше.Даже друзья-миллионеры Ольги Бузовой используют «дружбу» с телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» ради своей выгоды и пиара. В частности, «товарищ» поющей теледивы бизнесмен Алексей Гарбер, который в последнее время начал довольно часто появляться на фотографиях, видеороликах и сториз телезнаменитости в социальной сети Instagram.К слову, на днях Ольга Бузова сняла свой новый видеоклип, в котором, как выяснилось, появятся такие великие российские артисты, как Дмитрий Маликов и АК47. Съемочный процесс прошел в доме у известнейшего музыкального продюсера и композитора Андрея Ковалева.По словам Ковалева, он готов был любезно предоставить поющей телеведущей свой роскошный особняк для того, чтобы телезнаменитость воплотила в жизнь все свои задумки.В течении всех съемок Андрей Ковалев вел со своей странички прямой эфир, а также рассказывал преданным поклонникам, как именно проходят съемки нового видеоклипа Ольги Бузовой.Стоит подчеркнуть, что Дмитрий Маликов также не смог остаться в стороне и опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram совместную фотографию с поющей телеведущей, под которой заявил, что ему очень интересно читать гневные комментарии некоторых интернет-пользователей.Так или иначе, но, похоже, что все участники съемочного процесса получили удовольствие от работы с поющей телеведущей. Многочисленным преданным поклонникам Ольги Бузовой очень понравились практически все наряди теледивы, особенно платье, богато украшенное блестками.В свою очередь Андрей Ковалев даже раскрыл своим подписчикам некоторые подробности нового видеоклипа Ольги Бузовой, который, по мнению музыкального продюсера, просто-таки обречен стать успешным.Следует подметим, что несмотря на то, что огромнейшее количество недоброжелателей Ольги Бузовой каждый день продолжает активно оскорблять и даже «гнобить» поющую телеведущую, знаменитость по-прежнему уверенно идет к поставленным перед собой целям. Неоднократно теледива заявляла, что просто-таки мечтает покорить музыкальный Олимп и уже этой осенью официально представит свою вторую концертную программу, которая получила название – «Принимай меня».По слухам, которые распространяются в социальных сетях, Ольга Бузова приготовила очень большое количество сюрпризов для своих преданных поклонников и ярких номеров, которыми обязательно намерена порадовать верных фанатов.