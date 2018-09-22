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«Никому она не нужна!»: Фанаты уверены, что «дружбу» с Ольгой Бузовой используют ради пиара

Многочисленные преданные поклонники прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящей исполнительницы Ольги Бузовой уверены в том, что ради популярности и хайпа огромнейшее количество звезд российского шоу-бизнеса продолжает втираться в доверие к их любимице.

«Никому она не нужна!»: Фанаты уверены, что «дружбу» с Ольгой Бузовой используют ради пиара


Ни для кого не является секретом, что после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова не единожды признавалась не только журналистам, но и фанатам, что от нее отвернулись практически все друзья. Этот факт является подтверждением тому, что у поющей телеведущей во время семейной жизни почти не было настоящих друзей, а развод со спортсменом показал телезнаменитости истинные лица лицемерных товарищей.

Нужно отметить, что несколько лет назад никто даже представить не мог, что телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» удастся покорить музыкальный Олимп, ведь на сегодняшний день Ольга Бузова является одной из самых, после президента Российской Федерации, обсуждаемых личностей.

Первые шаги Ольги Бузовой в певческой карьере, множество российских звезд восприняли весьма негативно, поэтому старались делать все возможное и невозможное, чтобы обходить десятой дорогой поющую телеведущую. Тем не менее, на сегодняшний день, как видно, практически все изменили свое мнение или же все-таки они решили просто воспользоваться популярностью Ольги, которая на самом деле никому из них не нужна, чтобы повысить свои рейтинги за ее счет.

«Никому она не нужна!»: Фанаты уверены, что «дружбу» с Ольгой Бузовой используют ради пиара


Стоит подчеркнуть, что ранее тех, кто действительно поддерживал поющую телеведущую, можно было пересчитать по пальцам одной руки, однако теперь с Ольгой Бузовой «дружат» буквально все знаменитости российского шоу-бизнеса. Кроме Аллы Борисовны Пугачевой и еще нескольких музыкантов.

Заметим, что одним из первых, кто увидел в Ольге Бузовой источник для пиара был поп-король Филипп Киркоров, который, по-видимому, хорошо понимал, что поющей телеведущей удастся завоевать российский шоу-бизнес, поэтому и начал вовсю «дружить» с теледивой. Ведь по факту, «дружба» с ведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» позволила привлечь Филиппу Бедросовичу новую молодую аудиторию поклонников.

Вполне возможно, что Филипп Киркоров даже свой внешний образ решил поменять только благодаря поющей телеведущей, да и репертуар его стал отличаться, что привело к популярности среди молодежи.

А несколько дней назад к «бузомании» присоединился и многими любимый российский музыкант Дмитрий Маликов. Отметим, что на сегодняшний день подписчики исполнителя принялись довольно активно отписываться от артиста ссылаясь на то, что не готовы прощать своему кумиру сотрудничества с Ольгой Бузовой.

«Никому она не нужна!»: Фанаты уверены, что «дружбу» с Ольгой Бузовой используют ради пиара


Нужно сказать, что Дмитрию Маликову, кстати, популярность поющей телеведущей сейчас может быть очень полезной, ведь музыкант уже не такой известный и востребованный артист, как раньше.

Даже друзья-миллионеры Ольги Бузовой используют «дружбу» с телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» ради своей выгоды и пиара. В частности, «товарищ» поющей теледивы бизнесмен Алексей Гарбер, который в последнее время начал довольно часто появляться на фотографиях, видеороликах и сториз телезнаменитости в социальной сети Instagram.

К слову, на днях Ольга Бузова сняла свой новый видеоклип, в котором, как выяснилось, появятся такие великие российские артисты, как Дмитрий Маликов и АК47. Съемочный процесс прошел в доме у известнейшего музыкального продюсера и композитора Андрея Ковалева.

По словам Ковалева, он готов был любезно предоставить поющей телеведущей свой роскошный особняк для того, чтобы телезнаменитость воплотила в жизнь все свои задумки.

«Оля Бузова и Витя АК47 снимают у меня в особняке клип под названием «Дом-2». Также с ними работают Дмитрий Маликов, рэпер ST и еще около ста человек. Они разнесли мне весь дом, разбили несколько ваз общей стоимостью в 20 миллионов рублей. Вот теперь думаю, как с них взыскать эту сумму. Сегодня у меня тут почти все участники «Дома-2» побывали. Я давно не видел такого дорогого клипа. Огромные рыбины на подносах, тарелки с красной и черной икрой», - рассказал Андрей Ковалев журналистам.


«Никому она не нужна!»: Фанаты уверены, что «дружбу» с Ольгой Бузовой используют ради пиара


В течении всех съемок Андрей Ковалев вел со своей странички прямой эфир, а также рассказывал преданным поклонникам, как именно проходят съемки нового видеоклипа Ольги Бузовой.

Стоит подчеркнуть, что Дмитрий Маликов также не смог остаться в стороне и опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram совместную фотографию с поющей телеведущей, под которой заявил, что ему очень интересно читать гневные комментарии некоторых интернет-пользователей.

«С Оленькой Бузовой. P.S. интересно читать Ваши гневные комментарии! Особенно когда Вы пишите, что отписываетесь (это из за одного безобидного фото). И где же Ваша ко мне любовь? Я плачу горючими слезами», - подписал свой свежий снимок с Бузовой Дмитрий Маликов.


«Никому она не нужна!»: Фанаты уверены, что «дружбу» с Ольгой Бузовой используют ради пиара


Так или иначе, но, похоже, что все участники съемочного процесса получили удовольствие от работы с поющей телеведущей. Многочисленным преданным поклонникам Ольги Бузовой очень понравились практически все наряди теледивы, особенно платье, богато украшенное блестками.

В свою очередь Андрей Ковалев даже раскрыл своим подписчикам некоторые подробности нового видеоклипа Ольги Бузовой, который, по мнению музыкального продюсера, просто-таки обречен стать успешным.

«Оля сменила столько образов, и каждый шикарен по-своему. Особенно мне понравился красный латексный костюм. По сюжету Маликов играет ее возлюбленного, а Витя АК охранника, который мечтает написать для Бузовой песню. Честно признаюсь, это видео просто взорвет все хит-парады. К слову, Ольга, как прирожденный предприниматель, согласилась прочитать лекцию для членов моей бизнес-ассоциации», - заявил композитор.


Следует подметим, что несмотря на то, что огромнейшее количество недоброжелателей Ольги Бузовой каждый день продолжает активно оскорблять и даже «гнобить» поющую телеведущую, знаменитость по-прежнему уверенно идет к поставленным перед собой целям. Неоднократно теледива заявляла, что просто-таки мечтает покорить музыкальный Олимп и уже этой осенью официально представит свою вторую концертную программу, которая получила название – «Принимай меня».

«Никому она не нужна!»: Фанаты уверены, что «дружбу» с Ольгой Бузовой используют ради пиара


По слухам, которые распространяются в социальных сетях, Ольга Бузова приготовила очень большое количество сюрпризов для своих преданных поклонников и ярких номеров, которыми обязательно намерена порадовать верных фанатов.


 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:00

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