Эксперты рассказали, какие напитки и продукты могут вызвать бессонницу

Прежде всего, перед тем, как лечь спать нельзя употреблять кофе и продукты, содержащих кофеин. Это касается и шоколада, поскольку даже небольшое его количество может привести к бессоннице. Выяснилось, что и алкоголь может вызвать проблемы со сном. Самое худшее проявление жирной и жареной пищи касается ее употребления в позднее время суток, поскольку организму потребуется много времени для переваривания этой еды.Вокруг влияние сыра на бессонницу мнения специалистов расходятся. Диетологи указывают на то, что за счет высокого содержания в этом продукте жира может появится расстройство желудка, после чего спокойно уснуть не получится. Другие специалисты считают, что в сыре содержится много триптофана, который производит нейротрансмиттерный серотонин, индуцирующий сон.