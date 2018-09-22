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Эксперты рассказали, какие напитки и продукты могут вызвать бессонницу

Эксперты представили продукты и напитки, которые нежелательно употреблять перед сном. Ведь они могут вызвать бессонницу.

Эксперты рассказали, какие напитки и продукты могут вызвать бессонницу


Прежде всего, перед тем, как лечь спать нельзя употреблять кофе и продукты, содержащих кофеин. Это касается и шоколада, поскольку даже небольшое его количество может привести к бессоннице. Выяснилось, что и алкоголь может вызвать проблемы со сном. Самое худшее проявление жирной и жареной пищи касается ее употребления в позднее время суток, поскольку организму потребуется много времени для переваривания этой еды.

Вокруг влияние сыра на бессонницу мнения специалистов расходятся. Диетологи указывают на то, что за счет высокого содержания в этом продукте жира может появится расстройство желудка, после чего спокойно уснуть не получится. Другие специалисты считают, что в сыре содержится много триптофана, который производит нейротрансмиттерный серотонин, индуцирующий сон.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Вчера, 22:31

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