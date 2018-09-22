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Зрители «Дома-2» высмеяли истощенную фигуру Майи Донцовой

Ни для кого не является секретом то, что многие зрители телепроекта «Дом-2» не любят возлюбленную Алексея Купина, Майю Донцову. За несколько лет съемок она и ее мама доказали, что ради съемок они готовы буквально на все.

Зрители «Дома-2» высмеяли истощенную фигуру Майи Донцовой


Впрочем, сама девушка считает себя топовой участницей, которую любят и уважают, а также ставят в пример, поэтому вылет в первом туре конкурса «Человек года» стал для нее очень болезненным, ведь она была уверена, что дойдет до финала и поборется за главный приз.

Сами же фанаты реалити-шоу очень обрадовались вылету Майи. Более того, в отдельных сообществах они в очередной раз прошлись по всем «достоинствам» девушки, а также по ее внешности.

В Сеть была опубликована фотография Донцовой из одного из утренних эфиров, на которой она засветилась в ночной пижаме, демонстрирующей в не самом лучшем свете ее ягодицы. Причем, стоит отметить, что зрители неоднократно видели участницу в купальнике, но, по их словам, такой откровенный «антисекс» она показала им впервые.

Зрители «Дома-2» высмеяли истощенную фигуру Майи Донцовой


В итоге, возлюбленной Леши Купина посоветовали выкинуть свою пижаму, а также срочно заняться своей фигурой, так как сейчас она выглядит «как жертва голодомора».


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:59

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