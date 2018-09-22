Зрители «Дома-2» высмеяли истощенную фигуру Майи Донцовой

Впрочем, сама девушка считает себя топовой участницей, которую любят и уважают, а также ставят в пример, поэтому вылет в первом туре конкурса «Человек года» стал для нее очень болезненным, ведь она была уверена, что дойдет до финала и поборется за главный приз.Сами же фанаты реалити-шоу очень обрадовались вылету Майи. Более того, в отдельных сообществах они в очередной раз прошлись по всем «достоинствам» девушки, а также по ее внешности.В Сеть была опубликована фотография Донцовой из одного из утренних эфиров, на которой она засветилась в ночной пижаме, демонстрирующей в не самом лучшем свете ее ягодицы. Причем, стоит отметить, что зрители неоднократно видели участницу в купальнике, но, по их словам, такой откровенный «антисекс» она показала им впервые.В итоге, возлюбленной Леши Купина посоветовали выкинуть свою пижаму, а также срочно заняться своей фигурой, так как сейчас она выглядит «как жертва голодомора».