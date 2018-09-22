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В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили серьёзный дефект

Смарт-часы Apple Watch Series 4 дебютировали менее 2 недель назад. Пользователи накануне начали получать первые устройства. При этом некоторые покупатели уже успели обнаружить серьёзный дефект в новой модели.

В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили серьёзный дефект


В рамках площадки Reddit один из пользователей заметил, что устройство после нажатия на коронку иногда никак не реагирует. Чтобы девайс откликнулся, владельцу пришлось кликать с усилием в самый центр. В случае нажатия по краям раздается характерный щелчок. Однако после этого не следует какой-либо реакции. При таком подходе срабатывание не превышает показателя 50 процентов.

Автор публикации работу коронки нового устройства сравнил с имеющейся у него версией Apple Watch S0. Пользователь отметил, что прежнее поколение смарт-часов работает более корректно. По его словам, старый девайс оперативно откликался, где бы не нажимали кнопку. Пока неизвестно, является ли данная проблема массовой, либо это единичный случай.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:01

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