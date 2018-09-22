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Мама Ольги Бузовой посмеялась над слухами о беременности старшей дочери

Ни для кого не секрет, что личная жизнь популярной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой интересует многих пользователей Сети, особенно после того, как на канале ТНТ стартовало новое шоу «Замуж за Бузову».

Мама Ольги Бузовой посмеялась над слухами о беременности старшей дочери


Одни не верят в то, что знаменитость отыщет свою вторую половинку, другие уверены, что победитель уже известен и девушка строит с ним сейчас отношения, а третьи все еще надеются на то, что Оля все-таки обратит внимание на молодого и перспективного Романа Гриценко, который ради нее даже покинул телестройку.

Впрочем, все эти разговоры померкли, когда в Сети появился кадр из последнего эфира шоу, где у Бузовой отчетливо виден округлившейся животик. Поклонники звезды были шокированы, ведь это может значить только одно: их любимица беременна.

Несколько дней подряд публика возбужденно обсуждала интересное положение Оли, а также предполагаемого отца ее будущего ребенка. И только малая часть людей продолжала считать, что девушка просто надела неудачный наряд, который округлил ее живот.

Мама Ольги Бузовой посмеялась над слухами о беременности старшей дочери


Сама ведущая реалити-шоу «Дом-2» никак не комментировала слухи о своей беременности, а вот ее мама не удержалась, устав оправдываться от подписчиков в Instagram, которые ежедневно засыпали ее вопросами.

«Если бы она все время была беременна, сколько об этом пишут - она давно бы уже слоника выносила. Мне смешно это читать и слушать. Но даже если и предположить, что Оля беременна — это ее право говорить об этом или нет»», - заявила женщина, еще больше запутав фанатов дочери.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:20

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