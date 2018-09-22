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Юриста Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании

Заслуженного юриста Российской Федерации Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании. По словам некой Юлии совершил это адвокат еще 7 лет назад.

Юриста Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании


Якобы пострадавшая рассказала, что в 2011 году она обратилась к Михаилу Барщевскому как к юристу, поскольку девушка столкнулась с проблемами в бизнесе. Данная встреча, по словам Юлии, якобы закончилась дома у знаменитого адвоката, где тот совершил над девушкой насилие. Сам Михаил Барщевский называет обвинение в свой адрес беспочвенным и утверждает, что даже не знаком с якобы пострадавшей Юлией. Юрист готов отстоять свою честь в суде и уверяет общественность, что эта информация глупость полная.

Юриста Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании


Напомним, что Михаил Барщевский женат уже много лет. У юриста есть взрослая дочь, а также усыновленные подростки двойняшки.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:35

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