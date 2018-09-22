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Bethesda рассказала новые подробности об игре Fallout 76

Не так много времени осталось до старта бета-тестирования Fallout 76, только Bethesda решила заранее раскрыть подробности об игре. Разработчики уже показали возможности безумного оружия-гитары, рассказали о системе торговли между игроками и раскрыли название карты игры.

Bethesda рассказала новые подробности об игре Fallout 76


Разработчики поделились скриншотами игры в официальном Twitter-аккаунте Fallout 76. Здесь и продемонстрировано изображение необычного оружия - Guitar Sword, оно же меч-гитара. Только предназначено оно не для музыкального исполнения, а для уничтожения других игроков.

Здесь же есть сообщения от Bethesda о названии карты игры. Развернуться действия Fallout 76 в Аппалачии, регионе восточной части США, расположенной от штата Нью-Йорк до севера Алабамы и Джорджии. Согласно более ранним рассказам разработчика, территория событий игры должна была охватить Западную Виргинию.

Представленная информация от директора по маркетингу Bethesda Пита Хайнса указывает, между игроками будет работать система торговли. Независимо от условной стоимости каждого предмета, торговля с другими игроками позволит назначить предмету продажи любую цену, хотя его можно отдать и совершенно бесплатно.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:20

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