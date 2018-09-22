Валерий Блюменкранц заявил, что у Таты и Алексея Безуса есть чувства друг к другу

«Они были вместе в отеле. Я давно замечал, что он трется рядом с Татой и каждый день с утра до вечера проводит с ней. Еще тогда я сказал: если она действительно нравится ему, пусть встречаются, я не против», - вспомнил Блюменкранц.

«Мы с Марианой вернулись, а Тата осталась с Безусом в отеле. Они целовались, обнимались, причем на глазах у дочери. Насчет волшебства утверждать не могу, это они умалчивают», - подчеркнул мужчина.

«Он хороший мужик, у него есть свои амбиции и цели. Я ее не ревную. Если моя жена меня также отпустит, я буду самым счастливым человеком на свете», - подытожил Блюменкранц.

Напомним, что несколько недель назад ведущие телепроекта «Дом-2» приняли решение вернуть в периметр супругов Блюменкранц и отправить их в полном составе, то есть вместе с дочерью Бестрисой, на Остров любви, дабы предотвратить развод.Однако Тата с Валерой не только не смогли найти общий язык, но только еще больше рассорились, что в результате привело к ужасной потасовке и возвращению молодой мамочки в Москву.После ухода жены мужчина рассказал, что у нее с Безусом намечался роман.Оказалось, когда Влад Кадони отправил Валеру и Мариану вместе в отель без камер, там уже находился Леша в компании своей новой избранницы. Тата же не смогла смириться с тем, что ее муж будет «волшебничать» с другой девушкой, сбежала с Острова любви и отправилась вслед за ними для того, чтобы не допустить этого.Стоит отметить, что пару дней назад на своей странице в социальной сети Instagram молодая мамочка опубликовала пост, в котором призналась в любви некому мужчине «Л». Тогда ее подписчики так и не смогли догадаться, кто же он. Ответ на это дал сам Валера.По его словам, публикация супруги была посвящена Безусу. Более того, он сказал, что не ревнует Тату и был бы только за, если они будут вместе.