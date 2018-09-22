АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
HBO разрабатывает пять приквелов «Игры престолов»
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Валерий Блюменкранц заявил, что у Таты и Алексея Безуса есть чувства друг к другу

Пока Валерий Блюменкранц проводил время с Марианой Петря, он не заметил, что его законной жене уделяет слишком много внимания другой молодой человек. Мужчина признался, что лишь случайно обратил внимание на то, как Алексей Безус по-особенному смотрит на Тату.

Валерий Блюменкранц заявил, что у Таты и Алексея Безуса есть чувства друг к другу


Напомним, что несколько недель назад ведущие телепроекта «Дом-2» приняли решение вернуть в периметр супругов Блюменкранц и отправить их в полном составе, то есть вместе с дочерью Бестрисой, на Остров любви, дабы предотвратить развод.

Однако Тата с Валерой не только не смогли найти общий язык, но только еще больше рассорились, что в результате привело к ужасной потасовке и возвращению молодой мамочки в Москву.

После ухода жены мужчина рассказал, что у нее с Безусом намечался роман.

Валерий Блюменкранц заявил, что у Таты и Алексея Безуса есть чувства друг к другу


«Они были вместе в отеле. Я давно замечал, что он трется рядом с Татой и каждый день с утра до вечера проводит с ней. Еще тогда я сказал: если она действительно нравится ему, пусть встречаются, я не против», - вспомнил Блюменкранц.


Оказалось, когда Влад Кадони отправил Валеру и Мариану вместе в отель без камер, там уже находился Леша в компании своей новой избранницы. Тата же не смогла смириться с тем, что ее муж будет «волшебничать» с другой девушкой, сбежала с Острова любви и отправилась вслед за ними для того, чтобы не допустить этого.

Валерий Блюменкранц заявил, что у Таты и Алексея Безуса есть чувства друг к другу


«Мы с Марианой вернулись, а Тата осталась с Безусом в отеле. Они целовались, обнимались, причем на глазах у дочери. Насчет волшебства утверждать не могу, это они умалчивают», - подчеркнул мужчина.


Стоит отметить, что пару дней назад на своей странице в социальной сети Instagram молодая мамочка опубликовала пост, в котором призналась в любви некому мужчине «Л». Тогда ее подписчики так и не смогли догадаться, кто же он. Ответ на это дал сам Валера.

Валерий Блюменкранц заявил, что у Таты и Алексея Безуса есть чувства друг к другу


По его словам, публикация супруги была посвящена Безусу. Более того, он сказал, что не ревнует Тату и был бы только за, если они будут вместе.

«Он хороший мужик, у него есть свои амбиции и цели. Я ее не ревную. Если моя жена меня также отпустит, я буду самым счастливым человеком на свете», - подытожил Блюменкранц.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Воронеже молодая девушка погибла после падения
Валерий Блюменкранц заявил, что у Таты и Алексея
«Он контракт подписал!»: Татьяна Африкантова
Уфологи: NASA могли захватить инопланетные звуки
General Motors представит обновленный бюджетный
Тата Абрамсон никогда не простит Валерию
Иван Ургант впервые показал фанатам младшую дочь
Новые смарт-часы Apple Watch Series 4 могут
Астрофизики: Самая «загадочная» черта Солнца
В Новороссийске по улицам бегала абсолютно голая
Новый смартфон Red Hydrogen One получит титановый
Опубликован рейтинг самых популярных праворульных
Марина Африкантова не намерена менять фамилию
Компания Apple показала на видео процесс работы
Один из вариантов Samsung Galaxy S10 получит
В Санкт-Петербурге ребенок погиб после падения с
Любовницу Александра Серова Дарью Друзяк похитили
На Урале в частном доме нашли тела трех человек
«Несколько SMS»: Нагиев рассказал о реакции
Специалисты рассказали, как проверить
Медики обнаружили в мозге человека «маркер»
Врачи-наркологи объяснили, почему россияне
Дарью и Сергея Пынзарь «кинули» на 6 миллионов
«Тюльпан» и «Пион» претерпевают модернизацию для
Новый клип Шнурова оскорбил поклонников Виктора
Вышел посмертный альбом популярного американского
Любители контактных линз рискуют заболеть опасной
Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro получил 6,2-дюймовый
У сверхмассивной черной дыры обнаружена сложная
У Александры Черно снова появился третий
Просмотреть все новости