В Сети появился снимок Павла Деревянко с обнажённой Ингеборгой Дапкунайте

Данное фото накануне появилось на личной странице российского актера в Instagram. Данный кадр выглядит довольно пикантно. Между тем автор публикации призвал фолловеров не делать преждевременных выводов. Артист, подписав пост, отметил, что снимок был сделан в ходе совместной работы российских актеров над новым проектом. Однако поклонники решили не останавливаться в своих фантазиях.В настоящее время Ингеборга Дапкунайте и Павел Деревянко работают над лентой “Псих”. Режиссером данного фильма является Вадим Перельман. Публикация с момента её размещения в Сети смогла набрать от многочисленных восторженных фанатов более 15 000 отметок “мне нравится”.