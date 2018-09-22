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В Сети появился снимок Павла Деревянко с обнажённой Ингеборгой Дапкунайте

Пользователи соцсетей активно обсуждают провокационный снимок Павла Деревянко, находящегося в компании обнажённой Ингеборги Дапкунайте. Пара позирует лежа в постели.

В Сети появился снимок Павла Деревянко с обнажённой Ингеборгой Дапкунайте


Данное фото накануне появилось на личной странице российского актера в Instagram. Данный кадр выглядит довольно пикантно. Между тем автор публикации призвал фолловеров не делать преждевременных выводов. Артист, подписав пост, отметил, что снимок был сделан в ходе совместной работы российских актеров над новым проектом. Однако поклонники решили не останавливаться в своих фантазиях.

В настоящее время Ингеборга Дапкунайте и Павел Деревянко работают над лентой “Псих”. Режиссером данного фильма является Вадим Перельман. Публикация с момента её размещения в Сети смогла набрать от многочисленных восторженных фанатов более 15 000 отметок “мне нравится”.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:56

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